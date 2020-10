“New Work als Chan­ce”

Wie wer­den wir sou­ve­rä­ne Akteu­re in der digi­ta­len Arbeits­welt? New Work heißt der Ansatz, unter dem die­se Fra­ge von Anni­ka Leo­pold, Inha­be­rin der Digi­tal­werk­statt in Forch­heim, in einem Impuls­vor­trag dis­ku­tiert wird. The­men sind auch die Chan­cen der neu­en Arbeits­welt für die Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf, die damit ver­bun­de­nen Her­aus­for­de­run­gen für Füh­rungs­kräf­te und deren Teams sowie die Fra­ge, wie Unter­neh­men auch im Klei­nen den Wan­del aktiv gestal­ten kön­nen.

Die Kon­fe­renz wird via Zoom durch­ge­führt. Die Ein­wähl­da­ten erhal­ten ange­mel­de­te Teil­neh­men­de kurz vor der Ver­an­stal­tung. Link zur Anmel­dung: https://​wir​-bafo​.de/​e​v​e​n​t​/​n​e​w​-​w​o​rk/