Die Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH und die Berufs­fach­schu­len für Pfle­ge, Medi­zinsch-Tech­ni­sche Labor­as­si­stenz und Phy­sio­the­ra­pie laden Jugend­li­che und deren Eltern zum Aus­bil­dungs­event „Walk into your future“ ein. Die Ver­an­stal­tung fin­det am Sams­tag, 14. Novem­ber 2020, von 10 bis 14 Uhr auf dem Gelän­de der Berufs­fach­schu­le für Pfle­ge in der Dr.-Franz-Straße 3 in Bay­reuth statt. Auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie haben die Orga­ni­sa­to­ren den klas­si­schen „Tag der offe­nen Tür“ der Berufs­fach­schu­len in ein Open-Air Aus­bil­dungs­event ver­wan­delt.

Ziel ist es, Inter­es­sier­ten einen authen­ti­schen Ein­blick in die Viel­falt an Aus­bil­dungs­be­ru­fen rund um das Kran­ken­haus zu geben. Die Band­brei­te an Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten in der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH reicht vom kauf­män­ni­schen Aus­bil­dungs­be­ruf über die Aus­bil­dung als Medi­zi­ni­sche Fach­an­ge­stell­te bis zur Aus­bil­dung als Ope­ra­ti­ons­tech­ni­sche Assi­stenz mit eher tech­nisch-medi­zi­ni­schem Schwer­punkt. Als einer der größ­ten Aus­bil­dungs­be­trie­be in der Regi­on bie­tet die Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH mit die­sem Ver­an­stal­tungs­for­mat trotz Coro­na die Mög­lich­keit, sich im direk­ten Aus­tausch vor Ort zu infor­mie­ren und sich bera­ten zu las­sen.

Unter dem Mot­to „Walk into your future“ gibt es im Vor­bei­ge­hen an ver­schie­de­nen Sta­tio­nen Infor­ma­tio­nen über die Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten an der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH sowie den koope­rie­ren­den Berufs­fach­schu­len. Besu­cher erhal­ten Ein­blick in kri­sen­si­che­re Kar­rie­re­mög­lich­kei­ten im Gesund­heits­we­sen.

Zudem möch­ten die Ver­an­stal­ter Inter­es­sier­ten ein neu­es Berufs­bild näher brin­gen. Die Aus­bil­dun­gen in Kran­ken­pfle­ge, Kin­der­kran­ken­pfle­ge und Alten­pfle­ge sind mit der Gene­rals­ti­schen Pfle­ge­aus­bil­dung zu einem Berufs­bild zusam­men­ge­wach­sen. Wel­che Beson­der­hei­ten mit die­sem neu­en Berufs­bild ein­her­ge­hen und wel­che Chan­cen damit ver­bun­den sind, wer­den Lehr­kräf­ten und Schü­lern aus erster Hand berich­ten.

In ver­schie­de­nen Vor­trä­gen erhal­ten die Besu­cher einen inter­ak­ti­ven Ein­druck der Aus­bil­dungs­be­ru­fe im Bereich Pfle­ge, MTLA und Phy­sio­the­ra­pie. Im Rah­men eines Bewer­ber-Speed­da­tings besteht für (Kurz-)Entschlossene die Mög­lich­keit, direkt mit den Ver­ant­wort­li­chen der Berufs­fach­schu­len für Pfle­ge, MTLA und Phy­sio­the­ra­pie Vor­stel­lungs­ge­sprä­che vor Ort zu füh­ren.

Bei der Ver­an­stal­tung gel­ten die aktu­el­len Hygie­ne­be­stim­mun­gen. Das Tra­gen eines Mund-Nasen-Schut­zes ist daher eben­so obli­ga­to­risch wie aus­rei­chen­der Abstand zu ande­ren Per­so­nen. Mög­lich­kei­ten zur Hän­de­des­in­fek­ti­on ste­hen zur Ver­fü­gung.