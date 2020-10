Das Stra­ßen­ver­kehrs­amt der Stadt Forch­heim teilt mit, dass in der Zeit vom 26. Okto­ber 2020 bis zum 27. Novem­ber 2020 in der Hans-Böck­ler-Stra­ße und einem Teil der Was­ser­gas­se wegen Bau­ar­bei­ten des Tief­bau­am­tes in unter­schied­li­chen Bau­ab­schnit­ten die Durch­fahrt für den gesam­ten Ver­kehr gesperrt wird. Der Durch­gang für Fuß­gän­ger ist gewähr­lei­stet, Fahr­rad­fah­rer müs­sen evtl. teil­wei­se abstei­gen und schie­ben.

Der Ver­kehr wird ent­spre­chend umge­lei­tet über die Äuße­re Nürn­ber­ger Stra­ße, die Franz-Josef-Strauß-Stra­ße und die Wil­ly-Brandt-Allee bzw. über die Äuße­re Nürn­ber­ger Stra­ße, die Fried­rich-Lud­wig-Jahn-Stra­ße und die Theo­dor-Heuss-Allee. Für den oben genann­ten Zeit­raum gel­ten in der Fried­rich-Lud­wig-Jahn-Stra­ße ent­spre­chend aus­ge­schil­der­te Halt­ver­bo­te. Dies dient dem Fluss des Ver­kehrs auf der Umlei­tungs­strecke, da der ÖPNV hier­hin sei­ne Rou­te ver­legt.

Sanie­rung und Behe­bung von beeng­ten Platz­ver­hält­nis­sen

Im Dezem­ber 2019 wur­den im Pla­nungs­aus­schuss der Stadt Forch­heim bereits die Stra­ßen­un­ter­halts­ar­bei­ten in der Hans-Böck­ler-Stra­ße beschlos­sen. Hier ging es vor allem um die Erneue­rung der Asphalt­deck­schich­ten und um die Ver­bes­se­run­gen der Ent­wäs­se­rungs­ein­rich­tun­gen.

Auf­grund der beeng­ten Platz­ver­hält­nis­se im Ein­mün­dungs­be­reich zur Wil­ly-Brandt-Allee (B 470) kommt es in der Hans-Böck­ler-Stra­ße des Öfte­ren zu län­ge­ren Rück­staus. Grund hier­für ist der zu kur­ze Links­ab­bie­ge­strei­fen. War­ten­de Links­ab­bie­ger blockie­ren die Fahr­spur für Fahr­zeu­ge, die in Rich­tung Auto­bahn abbie­gen wol­len. Im Ein­mün­dungs­be­reich zur Wil­ly-Brandt-Allee wird die Fahr­bahn nun in Rich­tung Nor­den auf­ge­wei­tet um den Rechts­ab­bie­ger Rich­tung Süden zu ver­län­gern. Somit wer­den mehr Auf­stell­flä­chen an der Ampel­an­la­ge geschaf­fen. Die­se Arbei­ten erfor­dern eine Voll­sper­rung ab der Ein­mün­dung Benz­stra­ße.

Kass­ler Son­der­bord für Bus­halt

Die Situa­ti­on an der Ein­mün­dung Benz­stra­ße wird auf­grund der vor­herr­schen­den Platz­ver­hält­nis­se so opti­miert, dass auch der öffent­li­che Nah­ver­kehr davon pro­fi­tiert. Die Pla­nung wur­de zusam­men mit dem ÖPNV abge­stimmt. Die Hal­te­stel­le kann zukünf­tig vom Bus gera­de ange­fah­ren wer­den. Somit steht einem bar­rie­re­frei­en Aus­bau mit einem Kass­ler Son­der­bord nichts mehr im Wege. Die­ser Aus­bau wird im Zusam­men­hang mit den Unter­halts­maß­nah­men durch­ge­führt. Die geschätz­ten Bau­ko­sten für den Umbau belau­fen sich auf ca. 80.000 Euro.