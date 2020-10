24 Neu­in­fek­tio­nen an einem Tag – Zusätz­li­che Schul­klas­se mit 22 Schü­lern muss in Qua­ran­tä­ne

Im Land­kreis Bam­berg steht die Coro­na-Ampel kurz vor gelb. Das Robert-Koch-Insti­tut ver­öf­fent­lich­te am Mitt­woch­mor­gen für den Kreis einen Sie­ben-Tage-Inzi­denz­wert von 34,7. Am Mitt­woch regi­strier­te der Fach­be­reich Gesund­heits­we­sen bis 14 Uhr 15 neue Infek­tio­nen für den Land­kreis, neun für die Stadt Bam­berg. Damit steigt die Gesamt­zahl der in Stadt und Land­kreis Bam­berg Infi­zier­ten von 91 (Diens­tag) auf 111. Vier Per­so­nen sind nach zwei Wochen Qua­ran­tä­ne wie­der infekt­frei.

Die Wer­te vom Mitt­woch flie­ßen in den Inzi­denz­wert ein, der am Don­ners­tag­mor­gen vom RKI ver­öf­fent­licht wird.

Auf­grund der Dyna­mik des Infek­ti­ons­ge­sche­hens rich­tet der Land­kreis Bam­berg wie­der eine Info­hot­line ein. Die­se ist am Don­ners­tag, 22. Okto­ber von 12 bis 15 Uhr, am Frei­tag, 23. Okto­ber, von 9 bis 12 unter der Num­mer 0951/85–9722 zu errei­chen. Die wei­te­re Erreich­bar­keit wird zum Wochen­en­de hin bekannt gege­ben.

Am Mitt­woch wur­de auf­grund der Infek­ti­on eines Schü­lers außer­dem eine wei­te­re Schul­klas­se einer Ein­rich­tung aus dem Land­kreis mit 22 Schü­lern in Qua­ran­tä­ne geschickt. Die Jugend­li­chen wer­den am Don­ners­tag auf Coro­na gete­stet. Bereits am Vor­mit­tag hat­ten wir über eine wei­te­re Qua­ran­tä­ne einer beruf­li­chen Schu­le in Bam­berg infor­miert.

Ab sofort wird das Land­rats­amt auch über die Fall­zah­len in den ein­zel­nen Gemein­den infor­mie­ren mit dem Ziel, die Bevöl­ke­rung noch stär­ker für die Pan­de­mie­ent­wick­lung zu sen­si­bi­li­sie­ren. Aus der Tat­sa­che, dass in einer Gemein­de kei­ne Infek­tio­nen nach­ge­wie­sen sind – das ist in knapp der Hälf­te der Land­kreis­ge­mein­den der Fall – soll­te dabei nicht geschlos­sen wer­den, dass die­se coro­na-frei ist und es dort kein Infek­ti­ons­ge­sche­hen gibt. Acht­sam­keit ist für die gesam­te Regi­on Bam­berg gebo­ten.

Coro­na-Fall­zah­len in den Gemein­den