Auf­grund ste­tig stei­gen­der Coro­na-Zah­len schränkt die VHS Bam­berg Stadt im Alten E‑Werk ab Mon­tag, 26. Okto­ber, den Zugang zum Ver­wal­tungs­trakt in der Tränk­gas­se 4 ein. Eine vor­he­ri­ge Ter­min­ver­ein­ba­rung ist für den Besuch im Sekre­ta­ri­at sowie bei den Fach­be­reichs­lei­tun­gen zwin­gend erfor­der­lich. „Wir wol­len Teil­neh­men­de, Kurs­lei­tun­gen und Mit­ar­bei­ten­de glei­cher­ma­ßen schüt­zen und set­zen so die all­ge­mei­nen Emp­feh­lun­gen zur Kon­takt­mi­ni­mie­rung – wie auch in den Rat­häu­sern üblich – um“, sagt Lei­te­rin Dr. Anna Scher­baum.

Tele­fo­nisch ist das Sekre­ta­ri­at unter der Ruf­num­mer 0951/87–1108 zu den gewohn­ten Öff­nungs­zei­ten erreich­bar: Mon­tag von 9–12.30 Uhr und 14–17 Uhr (in den Feri­en bis 16 Uhr), Diens­tag, Mitt­woch und Frei­tag von 9 bis 12.30 Uhr sowie Don­ners­tag von 9–12.30 Uhr und 14–16 Uhr. Die Mail­adres­se lau­tet info@​vhs-​bamberg.​de.