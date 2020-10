Mit einem Tor­ver­hält­nis von 73:7 Toren und einer makel­lo­sen Bilanz von 18 Punk­ten aus sechs Spie­len sicher­ten sich die E1-Junio­ren der SG Peg­nitz die Mei­ster­schaft in der Grup­pe 8 des Spiel­krei­ses Erlangen/​Pegnitzgrund. Beste Tor­schüt­zen waren Ramon Olte­an mit 29 und Jacob Zopf mit 19 Toren. Den Schütz­lin­gen von Trai­ner Claus Ley­kauf gelang damit die drit­te Mei­ster­schaft in Fol­ge. Auch als F1- und E3-Jugend konn­te man in den ver­gan­ge­nen bei­den Spiel­zei­ten den Titel errin­gen. Ins­ge­samt ist die Mann­schaft nun seit zwei­ein­halb Jah­ren ohne Nie­der­la­ge.