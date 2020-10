Die SPD Bam­berg-Forch­heim wähl­te am ver­gan­ge­nen Sams­tag den amtie­ren­den Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Andre­as Schwarz mit knapp 90 % wie­der zum Spit­zen­kan­di­da­ten für die anste­hen­de Bun­des­tags­wahl im Herbst 2021. Der SPD-Poli­ti­ker möch­te für wei­te­re vier Jah­re die Men­schen der Regi­on und des Wahl­krei­ses Bam­berg-Forch­heim in Ber­lin ver­tre­ten.

In sei­ner Bewer­bungs­re­de vor den Dele­gier­ten des Par­tei­tags zeig­te sich Schwarz hoch moti­viert. Antrieb für den 55-Jäh­ri­gen, sich poli­tisch zu enga­gie­ren, sind die per­sön­li­chen Ver­bin­dun­gen zu den Men­schen und die Mög­lich­keit, sich in sei­ner Funk­ti­on als Mit­glied im Haus­halts­aus­schuss für die Belan­ge der Men­schen ein­zu­set­zen. „Im Wahl­kreis bekommt man sei­ne Erdung, erfährt von den Pro­ble­men und Anlie­gen der Men­schen. Hier bekom­me ich die Ener­gie für mei­ne Arbeit in Ber­lin“, betont Schwarz.

Und fügt hin­zu: „Als Stell­ver­tre­ten­der Haus­halts­po­li­ti­scher Spre­cher der SPD-Bun­des­tags­frak­ti­on ist man gefor­dert, wenn es gilt, Pro­jek­te zu för­dern und den Wahl­kreis, die Regi­on und das gan­ze Land nach vor­ne zu brin­gen“, so Andre­as Schwarz. „Das setzt eine gute Zuar­beit der Gemein­den und Städ­te vor­aus. Ich den­ke da an so man­che Sport­stät­ten- und Schwimm­bad­sa­nie­rung, Denk­mal­schutz- und auch öko­lo­gi­sche Pro­jek­te, die wir in den ver­gan­ge­nen Jah­ren in Zusam­men­ar­beit mit den Bür­ger­mei­stern der Regi­on, wie Andre­as Star­ke oder Uwe Kirsch­stein, rea­li­sie­ren konn­ten.“

Bestärkt wur­de er aus den eige­nen Rei­hen. „Mit Andre­as Schwarz haben wir einen Abge­ord­ne­ten, der sich um die gro­ßen wie klei­nen Anlie­gen der Men­schen küm­mert“, bekräf­tig­te Uwe Kirsch­stein.

Sei­ne Arbeit sieht Andre­as Schwarz noch lan­ge nicht als been­det an. „Die heu­ti­ge Nomi­nie­rung ist für mich ein tol­ler Erfolg, der mich in mei­nen Vor­ha­ben bestärkt. Ich habe noch vie­le Ideen und die Moti­va­ti­on, wei­ter­hin für die Regi­on in Ber­lin zu wir­ken. Die Coro­na-Pan­de­mie und ihre Fol­gen wer­den uns noch eine gan­ze Wei­le beschäf­ti­gen. Und natür­lich ist uns allen bewusst, dass die Her­aus­for­de­run­gen unse­rer Zeit – vom Kli­ma­wan­del über Mobi­li­täts­wen­de, Trans­for­ma­ti­on der Wirt­schaft und Auto­mo­bil­in­du­strie, Bil­dungs­of­fen­si­ve bis hin zur Digi­ta­li­sie­rung – noch nicht gelöst sind. Unse­re Regi­on hat gute Vor­aus­set­zun­gen und das Poten­zi­al, die­se zu mei­stern. Gemein­sam mit einer star­ken SPD hier vor Ort will ich mich dafür ein­set­zen“, so Schwarz abschlie­ßend.