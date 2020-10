In Zukunft kön­nen noch mehr Gäste und Ein­hei­mi­sche an geführ­ten Wan­de­run­gen rund um die Markt­ge­mein­de teil­neh­men. Drei neue Wan­der­füh­rer machen es mög­lich.

Hei­li­gen­stadt in der Frän­ki­schen Schweiz will mit geführ­ten Wan­de­run­gen den sanf­ten Tou­ris­mus aus­bau­en. Dafür haben kürz­lich drei Hei­li­gen­städ­ter die Aus­bil­dung zum zer­ti­fi­zier­ten Wan­der­füh­rer beim Wan­der­ver­band Bay­ern durch­lau­fen: Julia Dorsch, Tho­mas Rück­ert und Hel­mut Krä­mer. „Die Men­schen suchen Erho­lung, Ruhe und Ent­span­nung in der Natur “, erklärt Bür­ger­mei­ster Ste­fan Reichold. „Das kön­nen wir hier bie­ten.“ Die Markt­ge­mein­de zwi­schen Bam­berg- Bay­reuth und Forch­heim sei nicht umsonst ein belieb­tes Aus­flugs- und Urlaubs­ziel in Ober­fran­ken. Außer­dem habe der Lock­down wäh­rend der Coro­na-Epi­de­mie das Wan­dern wie­der popu­lär gemacht. Des­halb sehe die Gemein­de gute Chan­cen, das Wan­dern zu ihrem Mar­ken­zei­chen zu machen.

Zu den Teil­neh­mern der Wan­der­aus­bil­dung gehör­te der ehe­ma­li­ge Bür­ger­mei­ster und Kreis­vor­sit­zen­de des Gemein­de­ta­ges Bam­berg Hel­mut Krä­mer. Auch er befür­wor­tet den Aus­bau des Wan­der­an­ge­bo­tes in der Gemein­de: „Wir haben gera­de beim Wan­dern viel Poten­zi­al, das genutzt wer­den kann.“ Die Aus­bil­dung als Wan­der­füh­rer sieht er wich­ti­ge Grund­la­ge, den Wan­de­rern die Beson­der­hei­ten der Regi­on fun­diert nahe­brin­gen zu kön­nen. Die Aus­bil­dung beim Wan­der­ver­band Bay­ern bewer­ten die Teil­neh­mer posi­tiv. „Es war hart, aber wir haben viel gelernt“ – so lau­tet ihr Tenor. „Ich gehe jetzt mit ande­ren Augen durch die Natur. Mir macht es Spaß, die Wol­ken unter­wegs den ver­schie­de­nen Typen zuzu­ord­nen und Rück­schlüs­se auf das Wet­ter zu zie­hen“, meint etwa Tho­mas Rück­ert, den beson­ders das The­ma Wet­ter­kun­de fas­zi­nier­te. „Die Aus­bil­dung war eine tol­le Erfah­rung. Sie war sehr anspruchs­voll und for­dernd, aber so habe ich auch sehr viel Neu­es und Span­nen­des gelernt“, betont Julia Dorsch. Sie will künf­tig Fami­li­en „auf span­nen­den Wegen zu außer­ge­wöhn­li­chen Plät­zen füh­ren“ – und zwar nicht nur Gäste, son­dern auch Ein­hei­mi­sche.

Die Aus­bil­dung zum DWV-Wan­der­füh­rer ist mit der Aus­bil­dung als Zer­ti­fi­zier­ter Natur- und Land­schafts­füh­rer (ZNL) ver­bun­den. Des­halb ver­mit­tel­te der kom­pak­te Lehr­gang in Vier­zehn­hei­li­gen und Schney in 80 Stun­den kom­ple­xes Fach­wis­sen, das sich nicht nur auf das Lei­ten einer Grup­pe bezog. Viel­mehr stan­den auch Geo­lo­gie und Kunst­ge­schich­te sowie Natur­schutz auf dem Lehr­plan. Jeden Tag war die 15-köp­fi­ge Grup­pe zwi­schen Veits­berg und Staf­fel­berg, der Wall­fahrts­ba­si­li­ka Vier­zehn­hei­li­gen sowie in den Main­au­en bei Schney unter­wegs. Sven Haeh­le, Lei­ter der Hei­mat- und Wan­der­aka­de­mie Bay­ern und Vize­prä­si­dent des Wan­der­ver­bands Bay­ern, ver­stand es, die Aus­bil­dungs­in­hal­te drin­nen und drau­ßen unter­halt­sam und nach­hal­tig zu ver­mit­teln: Kar­ten, Kom­pass,- und Wet­ter­kun­de, Haf­tungs­fra­gen, Natur- und Erleb­nis­päd­ago­gik, Wis­sens­wer­tes über Tie­re und Pflan­zen, Rech­te und Pflich­ten des Wan­der­füh­rers, Nach­hal­tig­keit, Öko­lo­gie, Kli­ma, Natur­schutz und Land­schafts­pfle­ge gehör­ten dazu.

Vor der theo­re­ti­schen und prak­ti­schen Prü­fung am letz­ten Aus­bil­dungs­wo­chen­en­de muss­ten alle Teil­neh­mer als Haus­ar­beit ein Kon­zept für eine geführ­te Wan­de­rung ablie­fern, die auch die Ver­mark­tung einer sol­chen Wan­de­rung beinhal­te­te. Außer­dem muss­ten sie einen Nach­weis für einen kürz­lich absol­vier­ten Erste-Hil­fe-Kurs vor­le­gen. Am Ende schlos­sen 13 Teil­neh­mer den Lehr­gang mit Erfolg ab. Sie wer­den künf­tig zwi­schen Frän­ki­scher Schweiz und Thü­rin­ger Wald, Stei­ger­wald und Eger­land aktiv sein und dort pro­fes­sio­nell Grup­pen füh­ren. „Ich gra­tu­lie­re den neu­en Bot­schaf­te­rin­nen und Bot­schaf­tern der Natur, die Lie­be zur Hei­mat, Natur und Kul­tur sowie die gro­ße Histo­rie der Wan­der­be­we­gung erfolg­reich in die Zukunft tra­gen”, freut sich Sven Haeh­le mit der Aus­bil­dungs­grup­pe aus Ober­fran­ken.

Wei­te­re Infos: Jaquelin.​stoecklein@​markt-​heiligenstadt.​de