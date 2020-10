Der Stadt­bau­hof sam­melt am Sams­tag, 24. Okto­ber, letzt­mals in die­sem Herbst kosten­los Gar­ten­ab­fäl­le im Stadt­ge­biet. Dabei kön­nen noch ein­mal bis zu zwei Kubik­me­ter kom­po­stier­ba­re Gar­ten­ab­fäl­le, wie Gehölz­rück­stän­de und Äste bis zu einer Län­ge von 1,50 m und einem Durch­mes­ser von 15 cm, abge­ge­ben wer­den. Ver­packun­gen aus Kunst­stoff oder Draht müs­sen vor der Abga­be ent­fernt wer­den. Der Stadt­bau­hof bit­tet drin­gend dar­um, die Gar­ten­ab­fäl­le nur zur ange­ge­be­nen Zeit bei den bereit­ste­hen­den Sam­mel­fahr­zeu­gen abzu­ge­ben. Die Stand­or­te dür­fen außer­halb die­ser Zei­ten nicht als Abla­ge­rungs­stel­len für Gar­ten­ab­fäl­le miss­braucht wer­den. Auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie wird dar­um gebe­ten, bei der Anlie­fe­rung der Gar­ten­ab­fäl­le einen Mund-Nase-Schutz zu tra­gen und den Min­dest­ab­stand von 1,5 m sowohl zu den Mit­ar­bei­tern des Bau­hofs als auch zu ande­ren Bür­ge­rin­nen und Bür­gern, die Gar­ten­ab­fäl­le abge­ben möch­ten, ein­zu­hal­ten. Die Kom­po­stier­an­la­gen am Buch­stein und Bind­la­cher Berg neh­men am 24. Okto­ber, von 7.30 bis 16.30 Uhr, Gar­ten­ab­fäl­le auch in Men­gen über zwei Kubik­me­ter an – für Pri­vat­haus­hal­te kosten­los.

Hier eine Über­sicht der Sam­mel­plät­ze und Sam­mel­zei­ten: