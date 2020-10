Nach­dem die 3. Ver­hand­lungs­run­de in Pots­dam näher rückt, wird es am Don­ners­tag, 15.10.2020 im Bezirk Ober­fran­ken-Ost erneut zu Warn­streiks kom­men.…

Demon­stra­ti­on in Bay­reuth geplant Am Don­ners­tag, 15.10.2020 ruft die Gewerk­schaft ver.di Bezirk Ober­fran­ken-Ost ver­schie­de­ne Dienst­stel­len erneut zu einem ganz­tä­gi­gen Warn­streik…

Warn­streik im öffent­li­chen Dienst in Bay­reuth am Don­ners­tag

Ober­fran­ken stark ver­tre­ten im neu­en Lan­des­vor­stand der…

In unbe­stän­di­gen Zei­ten hat sich das größ­te Netz­werk jun­ger Unter­neh­mer und Füh­rungs­kräf­te in Bay­ern für ‎Kon­ti­nui­tät an der Spit­ze ent­schie­den.…