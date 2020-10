Das Kli­ma-und Umwelt­amt weist dar­auf hin, dass die Fir­ma Remon­dis mit der jähr­li­chen Grund­ver­tei­lung der Gel­ben Säcke in der Gar­ten­stadt und in Gaustadt begon­nen hat. Jeder Haus­halt erhält 26 Säcke. Nach und nach wer­den die Gel­ben Säcke dann im gesam­ten Stadt­ge­biet ver­teilt wer­den. Wenn in einem Haus­halt bis Mit­te Novem­ber kei­ne Gel­ben Säcke ange­kom­men sind, besteht die Mög­lich­keit der Nach­be­stel­lung unter:

Fir­ma Remon­dis, Tele­fon: 0951 96845645

Kli­ma- und Umwelt­amt, Tele­fon: 0951 87–1729