Die Band MEN­TA­RY spielt aus­schließ­lich eige­ne Songs. Der Song­wri­ter, Sän­ger und Gitar­rist Mike Par­sa schrieb die Stücke inner­halb der letz­ten fünf­zehn Jah­re zunächst für Solo­in­ter­pre­ta­tio­nen. Die Band Men­ta­ry hat die Stücke jetzt für klas­si­sche Rock­band­be­set­zung arran­giert. Trotz der Ori­gi­na­li­tät und Eigen­stän­dig­keit scheu­en sich die Musi­ker nicht vor Ori­en­tie­run­gen an ganz klas­si­schen Ele­men­ten der Gen­res Rock, Blues, Reg­gae und Funk mit jaz­zi­gen Ele­men­ten und inte­grie­ren die­se teil­wei­se in Zita­ten mit hin­ter­grün­di­gem Schmun­zeln. Ein­gän­gi­ge Pop­songs wech­seln mit aus­ge­feil­ten Arran­ge­ments. Die vier Musi­ker zei­gen ihre Rou­ti­ne in ver­schie­de­nen Bands und sind dafür im Frän­ki­schen Raum nicht nur unter Kol­le­gen bekannt. Garan­tiert sind an die­sem Abend Ori­gi­na­li­tät und Abwechs­lung in rou­ti­nier­ter Live-Prä­sen­ta­ti­on mit viel Spiel­lust.

Beset­zung: Mike und Anna­bel Par­sa (Voc./Git.), Moritz Fris (Drums), Tilo Witt­kow­ski (Keyb.), Erich End­res (Bass)

Rock­kon­zert mit “Men­ta­ry”