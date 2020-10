Trotz Coro­na­kri­se: Ehren­amt­li­che aktiv für sozia­les Mit­ein­an­der

Kürz­lich über­reich­te die Erste Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le bei einem Ter­min im Gro­ßen Sit­zungs­saal Ecken­ta­ler Ehren­amt­li­chen qua­si im Auf­trag des Frei­staats einen Scheck bzw. ein Geschenk zur Aner­ken­nung ihres Enga­ge­ments in Zei­ten der Coro­na­kri­se. Der Frei­staat Bay­ern unter­stützt im Rah­men des Pro­jekts “Unser Sozia­les Bay­ern: Wir hel­fen zusam­men!” alle kreis­frei­en Städ­te und Land­krei­se mit jeweils 60.000 Euro bei der Koor­di­nie­rung ehren­amt­li­chen Enga­ge­ments in der Coro­na-Kri­se für Senio­ren, ande­re Risi­ko­grup­pen und durch die Kri­se beson­ders benach­tei­lig­te Men­schen. Zur Unter­stüt­zung der Koor­di­na­ti­on der ört­li­chen Hil­fen gibt der Land­kreis Mit­tel direkt an die ein­zel­nen Land­kreis­ge­mein­den über den Ein­woh­ner­schlüs­sel wei­ter.

Gro­ßer Dank für ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment – „Hel­fen­de Hän­de“ in Ecken­tal durch Jugend­bü­ro koor­di­niert

Ein gro­ßer Dank an die­ser Stel­le gel­te natür­lich allen Akteu­ren im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt, die sich in kür­ze­ster Zeit selbst orga­ni­siert und Hil­fen für die­se Men­schen in viel­fäl­tig­ster Hin­sicht ent­wickelt und ange­bo­ten haben, um dem vom Coro­na­vi­rus beson­ders gefähr­de­ten Per­so­nen­kreis Unter­stüt­zung in ihrem Zuhau­se zu bie­ten, so Döl­le. In Ecken­tal sei­en dies neben dem Ecken­ta­ler Jugend­bü­ro, ver­tre­ten durch Mona Bey­er, die unten­ste­hen­den Ver­ei­ne und Nel­lie Zie­nert mit dem Wochen­blatt, die das Ecken­ta­ler Pro­jekt unter dem Namen „Hel­fen­de Hän­de“ initi­iert und koor­di­niert haben.

Das Mei­stern der Auf­ga­ben, die im Zusam­men­hang mit der Pan­de­mie ent­ste­hen, sei­en eine gro­ße Her­aus­for­de­rung, bei der alle gefor­dert sei­en, so die Bür­ger­mei­ste­rin. Die ver­gan­ge­nen Mona­te hät­ten aber gezeigt, wie ver­läss­lich und gut bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment auch in extre­men Situa­tio­nen funk­tio­nie­re und zur Bewäl­ti­gung der Kri­se bei­getra­gen habe. Der Betrag, den die Erste Bür­ger­mei­ste­rin nun über das Land­rats­amt erhielt, wur­de an fol­gen­de Per­so­nen zu treu­en Hän­den dank­bar wei­ter­ge­ge­ben:

TSV Brand: Sven Michel

SC Ecken­haid: Mar­tin Rauh

FC Eschen­au: Mar­tin Roser

Bur­schen­schaft Forth: Mar­kus Jäger

FFW Her­pers­dorf: Seba­sti­an Bar­tels

„Hel­fen­de Hand“: Nel­lie Zie­nert

„Hel­fen­des Ohr: Anne­gret Schild­knecht (Gut­schein)

“ERH hilft zusam­men”: Ehren­amts­bü­ro des Land­krei­ses ver­gibt För­der­gel­der

Um eine nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung der Hil­fe­st­ruk­tu­ren zu unter­stüt­zen, fließt ein Teil der staat­li­chen För­der­gel­der in den Pro­jekt­topf „ERH hilft zusam­men”, der vom Ehren­amts­bü­ro des Land­rats­amts Erlan­gen-Hoch­stadt ver­wal­tet wird.

Es kön­nen För­der­gel­der für Auf­wen­dun­gen im ehren­amt­li­chen Enga­ge­ment für loka­le Pro­jek­te oder Maß­nah­men zur Unter­stüt­zung von Senio­ren, ande­ren Risi­ko­grup­pen und durch die Kri­se beson­ders benach­tei­lig­te Men­schen bean­tragt wer­den. Antrags­be­rech­tigt sind hier sozia­le Orga­ni­sa­tio­nen, Ver­ei­ne, Initia­ti­ven, Nach­bar­schafts­hil­fen, Hel­fer­krei­se und kom­mu­na­le Ein­rich­tun­gen. Die Lei­stun­gen müs­sen dem Gemein­wohl die­nen. Nicht för­der­fä­hig sind dem­nach infor­mel­le, pri­va­te und fami­liä­re oder ledig­lich gele­gent­li­che bezie­hungs­wei­se ein­ma­li­ge Hil­fe­lei­stun­gen zur Ver­sor­gung der benann­ten Per­so­nen­grup­pen Ziel der Pro­jekt­för­de­rung sei hier die Erhal­tung der Ver­sor­gung der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in wei­te­ren oder neu­en Pha­sen der Pan­de­mie, aber auch die lang­fri­sti­ge und virus­un­ab­hän­gi­ge Ent­wick­lung von Hilfs- und Unter­stüt­zungs­struk­tu­ren vor Ort, so der Land­kreis. Die Bear­bei­tung der Anträ­ge und Aus­zah­lung der För­der­gel­der sol­len zudem laut Land­kreis mög­lichst schnell und unbü­ro­kra­tisch gestal­tet wer­den, wobei die maxi­ma­le Höhe 1.500 Euro betra­gen soll.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen:

Kon­takt im Land­rats­amt und Pro­jekt „ERH hilft zusam­men“

https://​www​.erlan​gen​-hoech​stadt​.de/​l​e​b​e​n​-​i​n​-​e​r​h​/​e​h​r​e​n​a​m​t​/​p​r​o​j​e​k​t​-​e​r​h​-​h​i​l​f​t​-​z​u​s​a​m​m​en/