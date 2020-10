1686 weht ein fri­scher Wind durch die Acker­bür­ger­stadt: Mehr als 1000 fran­zö­si­sche Glau­bens­flücht­lin­ge suchen ein neu­es Zuhau­se. Mark­graf Chri­sti­an Ernst lässt für sie die barocke Ide­al­stadt „Chri­sti­an Erlang“ errich­ten, sichert ihnen die freie Aus­übung ihrer Reli­gi­on und wirt­schaft­li­che Pri­vi­le­gi­en zu. Im Gegen­zug brin­gen die Refu­gi­és mit ihren hand­werk­li­chen Fähig­kei­ten die Wirt­schaft in Schwung. Fran­zö­si­sches Flair, das damals Ein­zug in Erlan­gen hielt, ist auch heu­te noch in vie­len char­man­ten Details der Stadt zu fin­den.

Um den Kon­takt zwi­schen den Stadt­füh­rern und den Teil­neh­mern so gering wie mög­lich zu hal­ten, ist ein vor­he­ri­ger Ticke­ter­werb ent­we­der direkt in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Erlan­gen (Goe­the­stra­ße 21a, 91054 Erlan­gen; Öff­nungs­zei­ten Mon­tag bis Frei­tag von 9:00 bis 18:00 Uhr) oder per Ver­sand über ein Online­bu­chungs­for­mu­lar (www​.erlan​gen​.info) zwin­gend erfor­der­lich. Pro Füh­rung ist die Teil­neh­mer­zahl auf 15 Per­so­nen beschränkt. Gene­rell herrscht kei­ne Mas­ken­pflicht, doch müs­sen die Teil­neh­mer eine Mund-Nasen-Bedeckung mit­brin­gen, da bei man­chen Füh­run­gen Sta­tio­nen inner­halb eines Gebäu­des gemacht wer­den oder die Min­dest­ab­stän­de nicht ein­ge­hal­ten wer­den kön­nen.

„Chri­sti­an Erlang – Huge­not­ten­stadt Erlan­gen“

Stadt­füh­rung am Mitt­woch, 07.10.2020 um 15:00 Uhr

Infos und Prei­se

Las­sen Sie sich 90 Minu­ten lang vom fran­zö­si­schen Charme der Huge­not­ten­stadt ver­zau­bern. Die Füh­rung kostet 8,00 EUR für Erwach­se­ne, Kin­der bis 12 Jah­re zah­len 3,00 EUR. Eine Teil­nah­me ist aus­schließ­lich nach Vor­anmel­dung in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Erlan­gen mög­lich, Tickets kön­nen nicht direkt beim Stadt­füh­rer erwor­ben wer­den. Treff­punkt der Füh­rung: Mitt­woch, den 07.10.2020 um 15 Uhr am Ein­gang der Huge­not­ten­kir­che, Huge­not­ten­platz.

Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auch im Inter­net unter www​.erlan​gen​.info