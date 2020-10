Sai­son- und Heim­auf­takt in der Georg-Schä­fer-Hal­le

Am kom­men­den Sams­tag, den 03.10.2020 star­tet für die 1.Herrenmannschaft des VC Elt­mann die neue Sai­son, die neue Mis­si­on in der drit­ten Liga, genau­er gesagt in der „Drit­ten Liga Ost“. Vor­bei ist die sechs­mo­na­ti­ge Zeit des War­tens. Wir sind zurück in unse­rem Wohn­zim­mer, zurück in der Georg-Schä­fer-Hal­le in Elt­mann.

Zum Sai­son- und Heim­spiel­auf­takt emp­fängt der VC Elt­mann den der­zei­ti­gen Tabel­len­zwei­ten, den 1.VSV Jena. Der VSV Jena star­te­te bereits am 26.09.2020 mit einem Sieg in die aktu­el­le Sai­son 2020/2021. Die Thü­rin­ger sieg­ten in ihrem Heim­spiel gegen den VC DJK Mün­chen-Ost klar mit 3:0. Unse­re Gäste ste­hen für Vol­ley­ball in Jena, Thü­rin­gen und Deutsch­land.

In den zurück­lie­gen­den Wochen haben wir auf die­ses Ereig­nis, auf das Wie­der­se­hen mit unse­ren Fans, Freun­den, För­de­rern und Spon­so­ren sehn­süch­tig hin­ge­ar­bei­tet.

#Wir spie­len mit Zuschau­ern.

Unter Ein­hal­tung der wich­ti­gen Coro­na-Regeln und Auf­la­gen, sind 84 Zuschau­er an die­sem Spiel­tag zuge­las­sen.

84 Zuschau­er und Fans, die unser Team nach vor­ne trei­ben wer­den und unse­re Vol­ley­ball-Festung erbe­ben und elek­tri­sie­ren wer­den.

#Wir gehen den ein­fa­chen Weg

Der Ticket­ver­kauf erfolgt am Spiel­tag eine Stun­de vor Spiel­be­ginn am Ein­gang der Georg-Schä­fer-Hal­le. Erwach­se­ne zah­len 5,- Euro sowie Kin­der und Jugend­li­che je 3,- Euro.

#Was muss beach­tet wer­den?

Nach der aktu­ell gül­ti­gen Infek­ti­ons­schutz­ver­ord­nung in Bay­ern (Coro­na-Regeln/­Auf­la­gen) gilt es fol­gen­des zu beach­ten:

Ein­lass erst eine Stun­de vor Spiel­be­ginn

AHA-For­mel beach­ten > 1,5 Meter Abstand ein­hal­ten, Hygie­ne­re­geln beach­ten, All­tags­mas­ke (Mund-Nase-Schutz) bis zum Platz in der Hal­le tra­gen

Kein Cate­ring

Ticket­ver­kauf gemäß der Haus­halts­re­gel > Erwach­se­ne, Kin­der und Jugend­li­che müs­sen aus dem glei­chen Haus­halt kom­men

Kein Ticket­ver­kauf nur an Kin­der und Jugend­li­che ohne Beglei­tung der Eltern

Mas­ken­plicht bei ver­las­sen des fest zuge­wie­se­nen Plat­zes in der Hal­le (WC…)

Die Besu­cher müs­sen für die poten­zi­el­le Nach­ver­fol­gung von Infek­ti­ons­ket­ten beim Ein­lass in die Hal­le den voll­stän­di­gen Namen, eine Tele­fon­num­mer sowie eine E‑Mail-Adres­se ange­ben.

Wir, der VC Elt­mann, bit­ten um Ver­ständ­nis für die aktu­ell gel­ten­den Richt­li­ni­en und freu­en uns trotz die­ser außer­ge­wöhn­li­chen Umstän­de und Rah­men­be­din­gun­gen auf den Sai­son- und Heim­spiel­auf­takt am 03.10.2020 um 19:30 Uhr in der Georg-Schä­fer-Hal­le in Elt­mann. Unse­ren Gästen vom VSV Jena wün­schen wir eine ange­neh­me und stress­freie Anrei­se.

Wir sind Elt­mann, wir sind Vol­ley­ball in Unter­fran­ken!