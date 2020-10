Sein erstes Heim­spiel der Fuß­ball Bay­ern­li­ga nach dem Re-Start bestrei­tet der FC Ein­tracht Bam­berg am kom­men­den Sams­tag, 3. Okto­ber. Zu Gast ist der TSV Abtswind, Anstoß ist um 14:00 Uhr.

Die Aus­gangs­si­tua­ti­on: Nach Wie­der­auf­nah­me des Spiel­be­triebs – die Sai­son der Bay­ern­li­ga wur­de im März auf­grund der Coro­nalage unter­bro­chen – gab es für den FC Ein­tracht Bam­berg am letz­ten Sep­tem­ber­wo­chen­en­de die Rück­kehr in das Fuchs­park­sta­di­on. In einer Qua­li­fi­ka­ti­ons­par­tie zur ersten Haupt­run­de des Ver­bands­po­kals über­zeug­ten die Dom­rei­ter gegen die SpVgg Bay­ern Hof, bei strö­men­den Regen sieg­ten sie mit 4:1 und sicher­ten sich die Teil­nah­me an der ersten Run­de des Wett­be­werbs. Auch die Wie­der­auf­nah­me des Bay­ern­li­ga­spiel­be­triebs vor zwei Wochen war lei­stungs­tech­nisch über­zeu­gend, nur das Ergeb­nis pass­te nicht. Beim TSV Groß­bar­dorf hieß es am Ende 0:1. Am Sams­tag möch­te die Mann­schaft um Tor­hü­ter Fabi­an Deller­mann die ersten Liga­punk­te des Jah­res sam­meln, um das Kon­to von 32 Zäh­lern zu erhö­hen. Mit die­sen 32 Punk­ten steht der FC Ein­tracht auf dem sech­sten Tabel­len­platz – damit ist der FCE bester Auf­stei­ger der Liga. Gegen den TSV Abtswind wird der Neu­ling jedoch nicht auf die guten Lei­stun­gen der letz­ten zwei Spie­le von allei­ne set­zen, er muss das Spiel von Anfang an anneh­men. In der Tabel­le belegt der TSV Abtswind der­zeit den zwölf­ten Tabel­len­platz. Mit sei­nen gesam­mel­ten 24 Punk­ten beträgt der Vor­sprung zum ersten Rele­ga­ti­ons­platz­in­ha­ber DJK Don Bos­co Bam­berg zwei Zäh­ler. Den­noch haben die Unter­fran­ken vor ein paar Tagen ein Aus­ru­fe­zei­chen gesetzt. Im Toto-Pokal deklas­sier­te der TSV den FC Vik­to­ria Kahl mit 7:2. Dabei sorg­te Adri­an Duß­ler mit einem lupen­rei­nen Hat­trick bereits vor der Pau­se (3:0) für die Vor­ent­schei­dung. Von daher, und der Bilanz von bis­her vier Aus­wärts­sie­gen, dürf­te die Mann­schaft aus dem Wein- und Tee­ort im Fuchs­park mit brei­ter Brust auf­tre­ten. Mit einem wach­sa­men Auge auf­tre­ten wird sicher­lich die Abwehr­rei­he des FCE, sie wird den brand­ge­fähr­li­chen Duß­ler beson­ders ver­tei­di­gen. Der Kader der Grün/​Weißen hat sich wäh­rend der Pau­se übri­gens ver­än­dert. Zehn Abgän­gen ste­hen sie­ben Neu­zu­gän­ge gegen­über. Und auch an der Sei­ten­li­nie gibt es seit Dezem­ber ver­gan­ge­nen Jah­res ein neu­es, aber bekann­tes Gesicht. Clau­diu Bozesan zeigt jetzt als Trai­ner ver­ant­wort­lich, der Deutsch-Rumä­ne soll den TSV Abtswind zum Klas­sen­er­halt füh­ren. Mit dem Namen des 54-Jäh­ri­gen ver­bin­det man in erster Linie Kickers Würz­burg, dort ver­brach­te er vie­le Jah­re als Spie­ler und Trai­ner. Vor­aus­sicht­li­ches FCE Auf­ge­bot: Deller­mann, Krapp­mann – Heinz, Hof­mann, Hütt­ner, Jes­sen, Kau­be, Koll­mer, Küh­horn, Linz, Mül­ler, Nögel, Pfeif­fer, Popp, L. Reisch­mann, Ren­ner, Sapry­kin, Schmitt­sch­mitt, Stroh­mer, Tranziska.Vorstandsvorsitzender Jörg Schmal­fuß: “Noch ger­ne erin­nern wir uns an das Hin­spiel beim TSV Abtswind, das jetzt schon über ein Jahr her ist. Mit einer geschlos­se­nen Mann­schafts­lei­stung gewan­nen wir dort 3:1 und nah­men die drei Zäh­len mit nach Hau­se. Ein Ergeb­nis, mit dem unser Coach Micha­el Hutz­ler und sein Team sicher­lich auch am Sams­tag zufrie­den wären. Nach der unglück­li­chen 0:1‑Niederlage beim TSV Groß­bar­dorf zum Bay­ern­li­ga-Re-Start vor 14 Tagen wol­len wir unbe­dingt den ersten Sieg ein­fah­ren. Wenn unse­re Jungs eben­so cou­ra­giert wie im Pokal­spiel gegen Hof auf­tre­ten, soll­te dies auch im Bereich des Mög­li­chen sein. Unser Pro­jekt „Jugend forscht“ geht auf jeden Fall erfolg­reich wei­ter: Wenn man bedenkt, wie vie­le Nach­wuchs­spie­ler in den ersten bei­den Pflicht­spie­len den Aus­fall von Lei­stungs­trä­gern kom­pen­siert haben, wird mir vor unse­rer Zukunft nicht ban­ge.”

Trai­ner Micha­el Hutz­ler: “Ich bin mit dem Ergeb­nis gegen Hof mehr als zufrie­den. Wir woll­ten im Pokal unbe­dingt wei­ter­kom­men, und das ist uns gelun­gen. Auch das Spiel mei­ner Mann­schaft hat mir pha­sen­wei­se echt gut gefal­len mit viel Ball­be­sitz, erspiel­ten Chan­cen und wenig Mög­lich­kei­ten für den Geg­ner zuge­las­sen. Sicher war der Boden bei dem Wet­ter sehr schwer zu bespie­len, und des­we­gen gab es auch den ein oder ande­ren schlam­pi­gen Pass. Aber die Bereit­schaft hat wie vor zwei Wochen beim Spiel in Groß­bar­dorf hat gestimmt. Jetzt wol­len wir natür­lich auch in der Liga mal punk­ten. Abtswind hat sehr gute Ergeb­nis­se in der Vor­be­rei­tung erzielt und hat auch im Pokal sehr hoch gewon­nen. Wir soll­ten sehr acht­sam sein und eine gute Trai­nings­wo­che haben, um bestens auf das schwe­re Spiel vor­be­rei­tet zu sein. Scha­de ist, dass unser Kapi­tän Marc Reisch­mann und Tobi­as Ulb­richt feh­len wer­den.”