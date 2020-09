COBURG. Bis­lang Unbe­kann­te erbeu­te­ten am Diens­tag von einer 90-Jäh­ri­gen einen mitt­le­ren fünf­stel­li­gen Bar­geld­be­trag. Die Täter wen­de­ten hier­zu eine gän­gi­ge Betrugs­ma­sche an. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men.

Die Betrü­ger gaben sich am Tele­fon als Poli­zi­sten aus und erlang­ten so das Ver­trau­en der Rent­ne­rin. Zur Siche­rung ihres Ver­mö­gens soll­te die Cobur­ge­rin den größt­mög­li­chen Geld­be­trag von Ihren Kon­ten abhe­ben. Der Bit­te der fal­schen Poli­zi­sten kam die Frau nach und hob von drei Bank­kon­ten einen grö­ße­ren Geld­be­trag ab. Das Bar­geld über­gab sie am Diens­tag­nach­mit­tag dem ver­meint­li­chen Poli­zei­be­am­ten.

Zu dem Geld­ab­ho­ler konn­te die Rent­ne­rin nur eine vage Beschrei­bung abge­ben. Der Mann war zir­ka 40 Jah­re alt und sprach deutsch mit aus­län­di­schem Akzent. Zur Kon­takt­auf­nah­me nutz­ten die Betrü­ger unter­schied­li­che Tele­fon­num­mern.

Die Cobur­ger Kri­mi­nal­po­li­zei sucht nun nach Zeu­gen, die am Diens­tag­nach­mit­tag in der Stra­ße „Him­mels­acker“ ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge bemerkt haben. Hin­wei­se wer­den unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 ent­ge­gen­ge­nom­men.

Die Ober­frän­ki­sche Poli­zei gibt fol­gen­de wich­ti­ge Tipps; infor­mie­ren Sie bit­te auch ihre älte­ren Ver­wand­ten und Bekann­ten: