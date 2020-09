Bucken­ho­fen (ha) – “Aus eins mach zwei” – Anna Röser und Leo Göksu sind die neu­en Gesich­ter an der Spit­ze des SPD-Orts­ver­eins Forch­heim. Sie fol­gen damit auf Micha­el Hart­mann, der vier Jah­re lang den SPD-Orts­ver­ein Forch­heim gelei­tet hat­te und nun etwas kür­zer tre­ten möch­te. Neben der Dop­pel­spit­ze Röser und Göksu wur­den die zwei bis­he­ri­gen Stell­ver­tre­ter Eva Wich­ter­mann und Ati­la Karag­bag in ihren Ämtern bestä­tigt. Mehr über die Jah­res­haupt­ver­samm­lung lesen Sie am mor­gi­gen Tag im Neu­en Wie­sent­bo­ten.