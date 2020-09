Am Sams­tag, 26. Sep­tem­ber, und Sonn­tag, 27. Sep­tem­ber 2020, wird die Lud­wig­stra­ße auf­grund der Ver­an­stal­tung Hofer Herbst­markt ganz­tä­gig für den Ver­kehr gesperrt. Es erge­ben sich fol­gen­de Ände­run­gen für den Bus­ver­kehr:

Die Hal­te­stel­len Obe­res Tor in der Post­stra­ße sowie die Hal­te­stel­len Karl­stra­ße, Rat­haus und Unte­res Tor in der Lud­wig­stra­ße wer­den beid­sei­tig nicht bedient.

Fahr­weg der Lini­en 3 und 4 in Rich­tung Zoo:

Ab der Hal­te­stel­le Son­nen­platz fah­ren die Bus­se über die Mari­en­stra­ße zur Les­sing­stra­ße, und bedie­nen die Hal­te­stel­len Lon­go­li­us­platz und Les­sing­brücke. Ab dort wird der regu­lä­re Lini­en­ver­lauf fort­ge­führt.

Fahr­weg der Lini­en 3 und 4 in Rich­tung Bus­bahn­hof:

Die Bus­se fah­ren über die Les­sing­stra­ße zum Halt Schieß­häus­chen, und von dort wei­ter zum Son­nen­platz.

Neben den Hal­te­stel­len in der Lud­wig­stra­ße ent­fal­len auf der Umlei­tungs­strecke die Hal­te­stel­len The­re­si­en­stein in der Schlei­zer Stra­ße.

Fahr­weg der Lini­en 6 und 15 in Rich­tung Hoch­schu­le:

Ab der Hal­te­stel­le Son­nen­platz fah­ren die Bus­se zur Hal­te­stel­le Lon­go­li­us­platz, wei­ter über den Sig­munds­gra­ben zu den Hal­te­stel­len Les­sing­stra­ße und Karo­li­nen­stra­ße, dann zur Hal­te­stel­le Hei­li­gen­grab­stra­ße, und dann wei­ter wie bis­her.

Fahr­weg der Linie 6 in Rich­tung Bus­bahn­hof:

Ab der Hal­te­stel­le Hei­li­gen­grab­stra­ße fah­ren die Bus­se über den Sig­munds­gra­ben zur Hal­te­stel­le Karo­li­nen­stra­ße und wei­ter über die Hal­te­stel­le Schieß­häus­chen zum Son­nen­platz.

Fahr­weg der Linie 12 und Lini­en­ta­xi in Rich­tung Bus­bahn­hof:

Ab der Hal­te­stel­le Seli­gen­weg gelan­gen die Bus­se über die Les­sing­stra­ße zu den Hal­te­stel­len Schieß­häus­chen und Son­nen­platz.

Fahr­weg der Linie 12 und Lini­en­ta­xi in Rich­tung Schloß­weg:

Ab der Hal­te­stel­le Son­nen­platz fah­ren die Bus­se über die Les­sing­stra­ße zur Hal­te­stel­le Lon­go­li­us­platz, und über den Unter­kotzau­er Weg zur Hal­te­stel­le Stadt­wer­ke. Ab dort wird der regu­lä­re Lini­en­ver­lauf fort­ge­führt.

Fahr­weg der Linie 13 in Rich­tung Zoo:

Die Bus­se fah­ren über den Halt Lon­go­li­us­platz zur Hal­te­stel­le Stadt­wer­ke und anschlie­ßend wei­ter wie gewohnt.

Fahr­weg der Linie 13 in Rich­tung Bus­bahn­hof:

Die Bus­se gelan­gen über die Les­sing­stra­ße zur Hal­te­stel­le Schieß­häus­chen und fah­ren wei­ter zum Son­nen­platz. Neben den Hal­te­stel­len in der Lud­wig­stra­ße ent­fällt hier die Hal­te­stel­le The­re­si­en­stein in der Schlei­zer Stra­ße.