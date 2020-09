Pres­se­mit­tei­lung des Land­krei­ses Bay­reuth zur aktu­el­len Lage im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bay­reuth am 23. Sep­tem­ber 2020:

Kei­ne neu­en Fäl­le im Land­kreis Bay­reuth

Aktu­ell sind im Land­kreis drei und in der Stadt Bay­reuth 24 Per­so­nen nach­weis­lich mit dem Coro­na-Virus CoV‑2 infi­ziert. Seit Aus­bruch der Pan­de­mie wur­den ins­ge­samt im Land­kreis 448 und in der Stadt Bay­reuth 260 Per­so­nen posi­tiv auf die­ses Coro­na-Virus gete­stet. 27 Pati­en­ten aus dem Land­kreis sowie zehn aus der Stadt Bay­reuth sind bis­her an den Fol­gen der Infek­ti­ons­krank­heit COVID-19 ver­stor­ben. Als gene­sen gel­ten 418 Per­so­nen aus dem Land­kreis und 226 aus der Stadt, dar­un­ter sowohl Per­so­nen, die mit typi­scher Sym­pto­ma­tik erkrankt gewe­sen waren, aber auch sol­che, bei denen trotz feh­len­der Krank­heits­zei­chen ein posi­ti­ver Test auf CoV‑2 vor­ge­le­gen hat­te.

Bay­reuth, 23.09.2020