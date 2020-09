Der SPD-Orts­ver­ein Forch­heim lädt am Diens­tag, den 29. Sep­tem­ber 2020 um 19.00 Uhr in der Sport­gast­stät­te des SV Bucken­ho­fen zu…

Forch­hei­mer Ener­gie- und Kli­mal­li­anz lädt ein zur Info­ver­an­stal­tung…

Online-Info­ver­an­stal­tung am Diens­tag, 22. Sep­tem­ber 2020, 19.30 Uhr Ihre Hei­zung ist in die Jah­re gekom­men? Was tun – in Zei­ten…