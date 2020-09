Die Initia­ti­ve „Fri­days for Future“ hat bei der Stadt Bay­reuth eine Kund­ge­bung zum The­ma „Glo­ba­ler Kli­mast­reik“ ange­mel­det. Sie fin­det am Frei­tag, 25. Sep­tem­ber, von 13 bis 15 Uhr statt. Die Ver­an­stal­ter pla­nen einen Pro­test­marsch, der am Ehren­hof in der Fuß­gän­ger­zo­ne Maxi­mi­li­an­stra­ße beginnt. Die Schluss­kund­ge­bung ist im Bereich des Nep­tun­brun­nens geplant.