Ener­gie­ef­fi­zi­enz schont nicht nur die Umwelt, son­dern trägt auch zu erheb­li­chen Kosten­er­spar­nis­sen bei. Immer mehr Unter­neh­men ent­schei­den sich des­halb bewusst für Nach­hal­tig­keit und Umwelt­freund­lich­keit. Um Unter­neh­men dabei zu unter­stüt­zen, bie­ten die Wirt­schafts­för­de­run­gen von Stadt und Land­kreis Bam­berg seit vie­len Jah­ren kosten­freie Ener­gie­sprech­ta­ge für Unter­neh­men aus allen Bran­chen an. Exper­ten der Kli­ma- und Ener­gie­agen­tur Bam­berg, der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken sowie der Indu­strie- und Han­dels­kam­mer für Ober­fran­ken Bay­reuth ste­hen dabei als Koope­ra­ti­ons­part­ner zur Ver­fü­gung.

In einem Ori­en­tie­rungs­ge­spräch vor Ort am 13. Okto­ber für IHK-zuge­hö­ri­ge Unter­neh­men und am 14. Okto­ber für Hand­werks­be­trie­be kön­nen sich Unter­neh­men zu den The­men ener­ge­ti­sche Sanie­rung, Ener­gie­ef­fi­zi­enz, Ener­gie­ma­nage­ment, Ener­gie­ein­spa­rung oder Kraft-Wär­me-Kopp­lung infor­mie­ren. Die Exper­ten stel­len dar­über hin­aus mög­li­che För­der­pro­gram­me vor, mit denen Maß­nah­men im Unter­neh­men umge­setzt wer­den kön­nen.

Eine Anmel­dung bis spä­te­stens 8. Okto­ber 2020 bei der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Bam­berg, Rai­ner Keis unter Tel.: +49 951/85–223 oder E‑Mail: rainer.​keis@​Lra-​ba.​bayern.​de ist unbe­dingt erfor­der­lich.