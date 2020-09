Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg Eltern und Kin­der nicht ange­schnallt COBURG. Ohne ange­leg­te Sicher­heits­gur­te war eine vier­köp­fi­ge Fami­lie bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le am Sonn­tag­abend…

RUGEN­DORF, LKR. KULM­BACH. Töd­li­che Ver­let­zun­gen erlitt am Sonn­tag­nach­mit­tag der Pilot eines Klein­flug­zeu­ges, das nahe Pop­pen­holz abstürz­te. Die Kri­mi­nal­po­li­zei und die…

Pilot stirbt bei Flug­zeug­ab­sturz in Rugen­dorf (Land­kreis Kulm­bach)

RUGEN­DORF, LKR. KULM­BACH. Töd­li­che Ver­let­zun­gen erlitt am Sonn­tag­nach­mit­tag der Pilot eines Klein­flug­zeu­ges, das nahe Pop­pen­holz abstürz­te. Die Kri­mi­nal­po­li­zei und die…

Pilot stirbt bei Flug­zeug­ab­sturz in Rugen­dorf (Land­kreis Kulm­bach)

Poli­zei­be­richt Hoch­fran­ken vom 19.9.2020

Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg COBURG. Am Frei­tag gegen 13 Uhr befand sich eine 74-jäh­ri­ge Frau am Bus­bahn­hof in der Los­sau­stra­ße. Als der…