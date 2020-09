Am Sams­tag, 26. Sep­tem­ber, rollt der Ball wie­der im Hans-Wal­ter-Wild-Sta­di­on. Ab sofort kön­nen online Tickets für das erste Heim­spiel nach über 300 Tagen erwor­ben und zu Hau­se aus­ge­druckt wer­den – oder am Spiel­tag auf dem Smart­pho­ne vor­ge­zeigt wer­den. An ver­schie­de­nen VVK-Stel­len in Bay­reuth und der Regi­on kön­nen eben­falls Kar­ten erwor­ben wer­den.

Der Vor­ver­kauf für die Par­tie fin­det, wie auch für alle nach­fol­gen­den Par­tien, über die Online-Platt­form etix statt. Nach erfolg­ter Bestel­lung kann das Ticket ent­we­der per Post ver­schickt wer­den (3,50 Euro Por­to) oder dank Print@Home-Option kosten­frei aus­ge­druckt wer­den. Alter­na­tiv kann auch das Mobi­le Ticket ver­wen­det wer­den – aus­schlag­ge­bend für den Ein­lass ist der per­so­na­li­sier­te Bar­code, der am Spiel­tag am Ein­gang gescannt wird.

An fol­gen­den VVK-Stel­len in Bay­reuth und der Regi­on kön­nen etix-Tickets und damit auch die Ein­tritts­kar­ten für die Alt­städ­ter Spie­le eben­falls erwor­ben wer­den:

Opern­stra­ße 22 95444 Bay­reuth Nord­baye­ri­scher Kurier

Maxi­mi­li­an­stra­ße 58 95447 Bay­reuth Frei­es Wort Münch­berg – Schreib­wa­ren Hein­ritz

Lui­sen­stra­ße 14 95213 Münch­berg Frei­es Wort Selb – Tou­rist­info Selb

Lud­wig­stra­ße 29 95100 Selb Frei­es Wort Hof

Hin­weis: Der Vor­ver­kauf fin­det vor­erst in begrenz­ter Stück­zahl statt! Um Schlan­gen vor den Kas­sen zu ver­mei­den, wird Zuschau­ern drin­gend emp­foh­len, die VVK-Ange­bo­te wahr­zu­neh­men!