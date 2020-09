Die Bam­ber­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Ursu­la Sowa lädt zu ihrer Forch­hei­mer Bürger*innensprechstunde am Don­ners­tag­abend des 01. Okto­ber, von 18 bis 20 Uhr, ein. Wer Anlie­gen vor­brin­gen möch­te oder poli­ti­sche Fra­gen hat, ist herz­lich ein­ge­la­den. Um War­te­zei­ten zu ver­mei­den wird um Anmel­dung für ein Zeit­fen­ster unter oberfranken@​ursula-​sowa.​de oder 0951 2220 0802 gebe­ten. Die Sprech­stun­de fin­det im Grü­nen Büro am Para­de­platz 19 in Forch­heim statt.