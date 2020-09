Frei­tag, 25. September2020 – 20.00 Uhr

Kur-& Kon­gress-Cen­ter (Erken­brecht­al­lee 2, 91438 Bad Winds­heim)

Aktu­el­les Pro­gramm Obacht Mil­ler

ROLF MIL­LER

Hier der aus­län­der­feind­li­che Syrer, da der vega­ne Jäger, dort Achim, Jür­gen und Rolf, wie immer zu viert im Six­pack, all inclu­si­ve. Alles scheint wie immer, und bleibt genau­so anders. Die Zei­ten ändern sich, Mil­ler bleibt – trocken wie eh und je, in sei­ner unnach­ahm­li­chen Selbst­ge­fäl­lig­keit. „Me, myself and I“ ‑wo ist das Pro­blem, ich bin mir genug – aber damit reicht es jetzt end­lich noch lan­ge nicht. Mit sei­nem aktu­el­len Kaba­rett­pro­gramm „OBACHT MIL­LER“ kommt Rolf Mil­ler nach Bad Winds­heim! OBACHT MIL­LER. Das Halb­satz-Phä­no­men zeigt uns erneut, dass wir nicht alles glau­ben dür­fen, was wir den­ken.… „Ball flach hal­ten, kein Pro­blem… ganz ruhig, alles schlim­mer äh… wie sich‘s anhört…“ wie immer weiß Mil­ler nicht, was er sagt, und meint es genau­so, denn wenn gesi­cher­te Ahnun­gen in spritz­was­ser­dich­te Tat­sa­chen mün­den, wer erliegt da nicht Mil­lers Charme. Eben.

Vor­ver­kauf:

Buch­hand­lung Dorn, Keget­stra­ße 2, 91438 Bad Windsheim,Tel. 09841 66266

Winds­hei­mer Zei­tung, Keget­str. 11, 91438 Bad Winds­heim

www.printyourticket.de// www.eventim.de// www​.reser​vix​.de