Pres­se­mit­tei­lung des Land­krei­ses Bay­reuth zur aktu­el­len Lage im Rah­men…

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bay­reuth am 17. Sep­tem­ber 2020 Aktu­ell sind im Land­kreis fünf und in der Stadt Bay­reuth…