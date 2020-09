Die Dienst­stel­le Bay­reuth der Auto­bahn­di­rek­ti­on Nord­bay­ern lässt den durch Aus­brü­che und Ris­se geschä­dig­ten Fahr­bahn­be­lag der A9 im Bereich der Anschluss­stel­le Münch­berg-Nord in Fahrt­rich­tung Ber­lin erneu­ern. Hier­für wird eine Sper­rung der Anschluss­stel­le Münch­berg-Nord in Fahrt­rich­tung Ber­lin erfor­der­lich. Die Sper­rung der Anschluss­stel­le in Fahrt­rich­tung Ber­lin beginnt am Diens­tag, den 22. Sep­tem­ber um 18 Uhr und endet vor­aus­sicht­lich am Mitt­woch, den 23. Sep­tem­ber um ca. 6 Uhr. Die Sanie­rung umfasst sowohl Flä­chen auf der Haupt­strecke, als auch Flä­chen auf den Ram­pen. Betrof­fen von der Sper­rung sind der Aus­fahrts­ast sowie der Ein­fahrts­ast, jeweils in Fahrt­rich­tung Ber­lin. Um den Ver­kehr mög­lichst wenig zu beein­träch­ti­gen, wur­de die Bau­fir­ma beauf­tragt, die Bau­ar­bei­ten in der Nacht durch­zu­füh­ren. Die Ver­kehrs­teil­neh­mer wer­den gebe­ten auf die benach­bar­ten Anschluss­stel­len aus­zu­wei­chen und die Umlei­tungs­emp­feh­lun­gen vor Ort zube­ach­ten.

Wir bit­ten die Ver­kehrs­teil­neh­mer für die Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen um Ver­ständ­nis und um erhöh­te Auf­merk­sam­keit im Bau­stel­len­be­reich.