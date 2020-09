Lebens­ret­ten­der Strom am Donn­dor­fer Sied­ler­heim

Seit Anfang Sep­tem­ber steht nun auch in Donn­dorf (Orts­teil der Gemein­de Eckers­dorf) am Sied­ler­heim ein öffent­lich-zugäng­li­cher Defi­bril­la­tor für die Sicher­heit der Bevöl­ke­rung zur Ver­fü­gung. Initi­iert wur­de die Auf­stel­lung des Defi­bril­la­tors durch die Sied­ler­ge­mein­schaft Donn­dorf, gemein­sam mit dem Ver­ein der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Donn­dorf. Die Kosten für das lebens­ret­ten­de Gerät in Höhe von 1.700 Euro über­nahm der Donn­dor­fer Feu­er­wehr­ver­ein und die Errich­tung der Auf­be­wah­rungs­mög­lich­keit des AEDs in einer Not­fall­sta­ti­on, mit Kosten in Höhe von rund 2.600 Euro, über­nahm die Sied­ler­ge­mein­schaft Donn­dorf. Die­se eigens in Zusam­men­ar­beit mit dem Roten Kreuz Bay­reuth ent­wickel­te Not­fall­sta­ti­on ermög­licht nicht nur die direk­te Ver­bin­dung zur Inte­grier­ter Leit­stel­le (ILS) Bayreuth/​Kulmbach durch eine Sprech­an­la­ge, son­dern erlaubt der ILS auch den Zugriff, die Ent­rie­ge­lung und Frei­ga­be des AEDs aus der Fer­ne. Unter­stützt wird das Pro­jekt zudem von der Gemein­de Eckers­dorf – die­se über­nimmt die fort­lau­fen­den Kosten für den Unter­halt der Not­ruf­sta­ti­on.

In Zusam­men­ar­beit mit der ILS Bayreuth/​Kulmbach wur­de der lebens­ret­ten­de Appa­rat am Donn­dor­fer Sied­ler­heim auch ins soge­nann­te Defi-Ver­zeich­nis ein­ge­tra­gen und ist nun im Leit­sy­stem der Bay­reu­ther Leit­stel­le sicht­bar. Bei Not­fäl­len in fuß­läu­fi­ger Reich­wei­te um den öffent­lich-zugäng­li­chen Defi kann somit auch auf das Ret­tungs­mit­tel in der Nach­bar­schaft zurück­ge­grif­fen wer­den.

Des Wei­te­ren plant das Rote Kreuz Bay­reuth, zusam­men mit der Donn­dor­fer Sied­ler­ge­mein­schaft, Ter­mi­ne für Info- und Trai­nings­ver­an­stal­tun­gen für die Maß­nah­men der Früh­de­fi­bril­la­ti­on und des Ein­sat­zes des Lai­en-Defi­bril­la­tors.