Antrag an den Gemein­de­rat – Wert­stoff­con­tai­ner am Stand­ort „Am Sport­platz“

Sehr geehr­ter Bür­ger­mei­ster Kar­sten Fisch­kal!

Sach­ver­halt:

In der Gemein­de Adels­dorf sind meh­re­re Wert­stoff­con­tai­ner für Glas, Dosen, Alt­klei­der auf­ge­baut. In die­sem Antrag bezie­hen wir uns haupt­säch­lich auf die Con­tai­ner­in­sel „Am Sport­platz“ (zwi­schen Adels­dorf und Utt­stadt), soll­te aber auch auf die ande­ren Con­tai­ner­in­seln umge­setzt bzw. über­prüft wer­den. Durch das Ein­wer­fen der Wert­stof­fe (Alt­glas) kommt es des Öfte­ren vor, das zer­bro­che­nes Glas auf dem Geh­weg liegt. Vor allem in der Som­mer­zeit ent­ste­hen hier gefähr­li­che Situa­tio­nen. Wie wir recher­chiert haben wur­de die The­ma­tik Wert­stoff­con­tai­ner in meh­re­ren Gemein­de­rats- und Aus­schuss­sit­zun­gen behan­delt. In der Bau- und Umwelt­aus­schuss­sit­zung am 13.07.2016 wur­de der ein­stim­mi­ge Beschluss gefasst, „…dass die Con­tai­ner­flä­chen ordent­lich ange­legt wer­den. Hier­zu ist der Unter­grund zu pfla­stern und evtl. ein­zu­zäu­nen. Es sind Mit­tel im Haus­halt ein­zu­stel­len.“ Die­ser Beschluss ist bis heu­te zu min­de­stens an unse­rem größ­ten Con­tai­ner­stand­ort am Sport­platz nicht umge­setzt.

Antrag:

Wir bean­tra­gen, die­sen Beschluss vom Jah­re 2016 umzu­set­zen und ins­be­son­de­re den Con­tai­ner­stand­ort am Sport­platz sau­ber und ver­kehrs­si­cher her­zu­rich­ten. Ggf. ist die Con­tai­ner­in­sel nach hin­ten zu ver­set­zen, damit die Con­tai­ner nicht direkt am Geh­weg auf­ge­baut und von bei­den Sei­ten zu nut­zen sind. Not­falls ist das Grund­stück anzu­pach­ten. Ziel ist es, mög­lichst schnell eine ordent­lich ange­leg­te Con­tai­ner­in­sel zu haben. Die Con­tai­ner­stand­or­te sind regel­mä­ßig zu über­prü­fen und zu säu­bern.

Die Gemein­de erhält vom Land­rats­amt als Kosten­aus­gleich für die Unter­hal­tung der Wert­stoff­con­tai­ner­stand­or­te jähr­lich über 12.000 €.

Mit freund­li­chen Grü­ßen

Nor­bert Lamm, Vor­sit­zen­der SPD-Frak­ti­on

Jörg Bubel, SPD-Gemein­de­rat