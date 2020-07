Zu sei­nem ersten inter­na­tio­na­len Ter­min rei­ste Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann die­se Woche zur fei­er­li­chen Eröff­nung des Besu­cher­infor­ma­ti­ons­zen­trums im Natur­schutz­ge­biet Soos bei Fran­zens­bad ins benach­bar­te Tsche­chi­en. Grund ist die Ver­bin­dung die­ses tsche­chi­schen Pro­jekt­tei­les mit einem tou­ri­sti­schen Leucht­turm­pro­jekt im Land­kreis Bay­reuth: der Ertüch­ti­gung und Attrak­ti­vie­rung des Besu­cher­berg­wer­kes „Gleiß­in­ger Fels“ in Fich­tel­berg. Das größ­te Besu­cher­berg­werk Nord­bay­erns und wich­ti­ge All­wet­ter­an­ge­bot im Fich­tel­ge­bir­ge erhält eine umfas­sen­de Attrak­ti­vie­rung in Form einer neu­en Effekt­be­leuch­tung und eines neu­en Emp­fangs­ge­bäu­des. Zwar ist der Land­kreis selbst nicht am Berg­werk betei­ligt oder direkt in das Pro­jekt invol­viert, jedoch unter­stützt er die EU-geför­der­te, bay­risch-tsche­chi­sche Koope­ra­ti­on im Fich­tel­ge­bir­ge durch Exper­ten-know-how aus der land­kreis-eige­nen Regio­na­len Ent­wick­lungs­agen­tur. Land­rat Wie­de­mann: „Neben der Erneue­rung der bei­den Seil­bah­nen ist das Besu­cher­berg­werk ein wesent­li­cher tou­ri­sti­scher Eck­pfei­ler in der Regi­on. Es fügt sich her­vor­ra­gend in die Land­kreis-eige­ne Kon­zep­ti­on ´Erleb­nis­berg Och­sen­kopf´ ein. Beson­ders freut mich, dass Kapi­tal der Berg­werks­stif­tung und EU-För­der­mit­tel in die tou­ri­sti­sche Ent­wick­lung des Fich­tel­ge­bir­ges flie­ßen. Die­ses Enga­ge­ment unter­stüt­ze ich selbst­ver­ständ­lich ger­ne. Wir freu­en uns auf neue Gäste aus ganz Deutsch­land und von unse­ren Part­nern aus Tsche­chi­en. Das Pro­jekt bringt neue Gäste und Impul­se ins Fich­tel­ge­bir­ge.“ Das Vor­ha­ben ist mit 2,9 Mio Euro Gesamt­ko­sten, wovon 1,5 Mio. auf die Inve­sti­ti­on in Fich­tel­berg fal­len, eines der größ­ten aktu­el­len Pro­jek­te im bay­risch-tsche­chi­schen Grenz­raum. Die Ein­wei­hung des neu­en Besucher­ge­bäu­des in Fich­tel­berg ist für Früh­jahr 2021 geplant. Der­weil ist das Besu­cher­berg­werk auch wäh­rend der Bau­ar­bei­ten geöff­net. Infos unter www​.besu​cher​berg​werk​-fich​tel​berg​.de