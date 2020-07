Nach Corona: Der Gräfenberger Kulturverein startet wieder durch!

Der Kulturverein setzt nach der Corona-Zwangspause seine Programm-Aktivitäten fort. Unser Ritter-Wirnt-Museumsstübchen ist inzwischen vom Gesteigertorhaus in das ebenfalls den Altstadtfreunden gehörende Kräußelhaus in der Bahnhofstraße 16 umgezogen. Wir beginnen dort und im Stadtgraben unsere Führungen (in der Regel am jeweils letzten Sonntag im Monat um 15 Uhr) probeweise wieder am Sonntag, 26. Juli. Das Hygiene-Konzept verlangt nach derzeitigem Stand eine Begrenzung auf drei Teilnehmer bzw. eine Familie. Bei mehreren Besuchern versuchen wir zeitverschobene Führungen zu vereinbaren.

Die offizielle Einweihung des neuen Museumsstandortes ist am Sonntag, 15. November um 16 Uhr im Historischen Rathaussaal Gräfenberg geplant, wobei erstmals die Videoproduktion einer virtuellen Museumsführung vorgestellt wird, die zugleich eine akustische Führung für blinde Museumsbesucher beinhaltet.

Unsere Reihe „Poeten-Eckela“ beginnt am Sonntag, 18. Oktober um 16 Uhr traditionell im Bürgerhaus mit dem 5. Gräfenberger Wigalois Poerty Slam.

Am Sonntag, 8. November um 16 Uhr holen wir in Friedmanns Bräustüberl die ausgefallene Poeteneckela-Lesung mit Heidemarie von Stockhausen nach. Anschließend um 18 Uhr findet unsere ebenfalls verschobene Mitgliederversammlung 2020 statt.

Die populärwissenschaftliche Vortragsreihe wird am Freitag, 13. November um 19 Uhr im Bürgerhaus fortgesetzt. Thema und Refernt werden noch bekannt gegeben. Die einzelnen Veranstaltungen werden wieder rechtzeitig angekündigt. Regine Bleckmann, 1. Vorsitzende