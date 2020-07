Kulmbach: Sonntagsführung durch das Deutsche Gewürzmuseum – eine Reise in die Welt der Sinne

Eine Voranmeldung ist möglich.

Kulmbach, 01.Juli 2020: Die Museen im Kulmbacher Mönchshof bieten am Sonntagvormittag, 05. Juli 2020,um 10.30 Uhr eine Sonderführung durch das Deutsche Gewürzmuseum, das in diesem Jahr auf fünf Jahre seines Bestehens zurückblickenkann. Damit haben sowohl Einheimische, als auch Besucher aus Nah und Fern die Möglichkeit, sich auf eine spannende „Reise in die Welt der Sinne“ zu begebenund Wissenswertes rund um Gewürze aus fachkundigem Mundezu erfahren.„Wir freuen uns sehr, dass die Sonntagsführungen gut sowohl von Einheimischen, als auch von Fremden angenommen werden: Es ist spürbar, dass die Menschen gerade aktuell nach besonderen kulturellen Beschäftigungsmöglichkeiten in ihrer Freizeit suchen“, stellt Dr. Helga Metzel, Geschäftsführerin der Museen im Kulmbacher Mönchshof, fest. „Im Deutschen Gewürzmuseum können sich die Besucher auf die faszinierenden Spuren des guten Geschmackes begeben –dort wird der Besuch mit vielen Inszenierungen, interaktiven Stationen und wertvollen Exponaten zu einem Erlebnis für die Sinne“, so Metzel weiter. Darüber hinaus biete der Mönchshof den Vorteil, Kultur und Genuss unter einem Dach zu vereinen. Eine Reise in die Welt der Sinne. Was wäre die Welt ohne Gewürze? Es gäbe keinen Geschmack an Wurst, Fleisch, Käse oder Gebäck. Weihnachtliche Lebkuchen und Plätzchen könnten nicht ihren unnachahmlichen Duft verströmen und in den Kochtöpfen der Welt würde Tristesse und Langeweile herrschen: Das Deutsche Gewürzmuseum im Kulmbacher Mönchshofzeigt auf beeindruckende Weise,wie die Gewürze aus fernen Ländern in früheren Zeiten ihren Weg zu uns fanden. So startet der Rundgang mit Basarszenen, wo duftende Gewürze und orientalische Hintergrundmusik den Besucher in die Welt der Gewürze eintauchen lässt. Man begibt sich auf die Seidenstraße, erfährt, wie Gewürze über den Seeweg nach Europa gebracht wurden und wie der beschwerliche Weg über die Alpen gemeistert wurde.Ein echtes Highlight ist das Botanikum–dort eröffnen detailgenaue Exponateeinen anschaulichen Blick auf unterschiedliche Gewürzpflanzen –von der Wurzel über das Blatt bis zur Blüte. Kultur und Genuss unter einem Dach. Gemäß dem Motto„Kultur und Genuss unter einem Dach“ empfiehlt es sich, im Anschluss an den Museumsbesuch im Mönchshof-Bräuhaus, das für über 600 Jahre fränkische Gastlichkeit steht, einzukehren oder im Mönchshof Biergarten, der gerade jetzt bei schönem Wetter lockt, unter den alten Kastanien zu verweilen.Die Führungdauertca. 60 Minuten und kostet für Erwachsene Euro 10,-und für Kinder Euro 5,-. Die Plätze sind begrenzt. Eine Voranmeldung ist in den Museen im Mönchshof unter Telefon 09221 80514 möglich. Termin: Sonntag, 05.Juli 2020, 10.30 Uhr Dauer: ca. 1 StundeKosten Eintritt inkl. Führung: Erwachsene 10,00 €und für Kinder 5,00 € Voranmeldungen sind möglich unter:Telefon 09221 805 14 70Öffnungszeiten der Museen im Kulmbacher Mönchshof: Dienstag bis Sonntag 10:00 Uhr –17:00 Uhr durchgehend Kontakt: Museen im Kulmbacher Mönchshof e. V.Dr. Helga Metzel| Geschäftsführung Hofer Str. 20 | 95326 KulmbachTel.: 09221/805-11 | Fax: 09221/805-15 helga.metzel@kulmbacher-moenchshof.de www.kulmbacher-moenchshof.de