Bayreuth: Bilderbuchkino in der Black Box

BAYREUTH – Am Freitag, 10. Juli, um 15 Uhr, wird für alle Kinder ab vier Jahren in der Black Box des RW21 beim Bilderbuchkino „Lieselotte macht Urlaub“ nach einem Bilderbuch von Alexander Steffensmeier gezeigt. Der Eintritt ist frei. Zum Inhalt: Aus seinem Urlaub schreibt der Postbote Lieselotte eine Ansichtskarte. Ferien machen, das will ich auch, denkt sich Lieselotte. Sofort packt sie ihre Reisetasche und trabt zur Bushaltestelle. Aber es kommt einfach kein Bus. So trottet Lieselotte, nach stundenlangem Warten, enttäuscht wieder in Richtung Hof. Dabei entdeckt sie das perfekte Urlaubsziel: eine große Wiese. Hier hat Lieselotte jede Menge Ferienspaß. Auf dem Hof dagegen wird Lieselotte schon vermisst. Denn die Vorbereitungen für das Sommerfest laufen auf Hochtouren.

Wegen der begrenzten Platzanzahl wird um Anmeldung unter Telefon 0921 507038-30 oder per E-Mail an stadtbibliothek@stadt.bayreuth.de bis spätestens einen Tag vor der jeweiligen Vorlesestunde gebeten. Bei freien Plätzen haben auch Kurzentschlossene noch die Möglichkeit teilzunehmen. Voraussetzung ist, sich in die Teilnehmerliste direkt am Eingang der Black Box einzutragen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist vorgeschrieben.