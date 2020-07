Bayreuth: Bezirk lobt Fotowettbewerb unter dem Motto „So schön ist Oberfranken“ aus – Wer macht mit?

Der Bezirk Oberfranken startet einen großen Fotowettbewerb und ruft zur Teilnahme auf. Für die besten Fotos sind Geldpreise ausgeschrieben.

Auch wenn der Tag der Franken, der an diesem Wochenende eigentlich mit einem großen Fest gefeiert werden sollte, in diesem Jahr wie viele andere kulturelle Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann, soll Franken und ganz besonders Oberfranken weiter im Blick bleiben. Der Bezirk Oberfranken startet deshalb ab sofort einen großen Fotowettbewerb unter dem Motto „So schön ist Oberfranken“ und lädt alle Hobbyfotografen zum Mitmachen ein. Bis einschließlich 7. September 2020 können Teilnehmer ihre Fotos mit Motiven aus Oberfranken einsenden. Dem Gewinner winken 1000 Euro als Preis, elf weitere von einer Jury ausgewählte Motive werden mit je 100 Euro belohnt. Gespendet werden die Geldpreise vom Sparkassenbezirksverband Oberfranken, dessen Vorsitzender, der Kulmbacher Landrat Klaus Peter Söllner sofort begeistert zugesagt hat.

„Oberfranken ist ein landschaftlich besonders reizvoller Bezirk“, sagt Bezirkstagspräsident Henry Schramm. „Unsere Region ist abwechslungsreich und wunderschön. Wir haben gebirgige Regionen ebenso wie Seen, Flusslandschaften und Auen. Unser historisches Erbe ist bemerkenswert: Schlösser, Burgen, uralte Gehöfte, historische Städte und Dörfer.“ Aber auch die kulinarische Vielfalt in Oberfranken sei bemerkenswert, sagt Schramm. „Aus diesen und vielen anderen Gründen leben die Menschen gerne bei uns und fühlen sich wohl. Bei uns gibt es versteckte Winkel und weit über die Region hinaus bekannte Orte. All das, wünschen wir uns, soll dieser Fotowettbewerb aufgreifen. Die Bilder, die uns hoffentlich in großer Zahl zugesendet werden, sollen dazu beitragen, unser Oberfranken bei uns zu Hause; aber auch über die Grenzen des Bezirks hinaus von seinen besten Seiten zu zeigen. Ich rufe alle, die gerne fotografieren, auf, mitzumachen und damit für unser schönes Oberfranken zu werben.“

Welches die schönsten Fotos sind, wird nach dem Einsendeschluss von einer Jury bestimmt. Die erfolgreichen Fotografen dürfen sich nicht nur über ihre Preise freuen; der Bezirk wird die Aufnahmen auch für seine Außendarstellung in verschiedenen Medien einsetzen und veröffentlichen.

Die Teilnahmebedingungen

Einsendungen erfolgen bitte per E-Mail an medien@bezirk-oberfranken.de unter dem Stichwort „So schön ist Oberfranken“. Jeder Teilnehmer muss seine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefon und E-Mail-Adresse) angeben. Dazu muss das Datum der Aufnahme genannt werden und eine kurze Beschreibung des Motivs erfolgen. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen im Alter von mindestens 18 Jahren, die einen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich haben. Jeder Einsender muss im Besitz aller Bildrechte an der Wettbewerbsaufnahme sein. Einsendungen sind vom 5. Juli 2020 bis einschließlich 7. September 2020 möglich. Die kompletten Teilnahmebedingungen sind online auf der Homepage des Bezirks unter bezirk-oberfranken.de einzusehen.