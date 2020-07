Bamberg.Gemeinsam.Mobil: „Bürgerinitiative für eine Verkehrswende ohne Verkehrsende“

Presseerklärung

„Die Themen Verkehr und Mobilität sind aktuell in aller Munde und beschäftigen die Bamberger Bürgerschaft von Jung bis Alt“ so Florian Köhn von der Initiative Bamberg.Gemeinsam.Mobil .

Aus diesem Grund hat sich ein Kreis von einigen Bambergerinnen und Bambergern zusammengetan, um diese Themen „ganzheitlich und nicht nur aus der Perspektive eines bestimmten Verkehrsmittels anzugehen.“

Am heutigen Freitag soll um 18.30 Uhr der Startschuss im Café Krackhardt am Maxplatz fallen. Dafür kommen die Initiatorinnen und Initiatoren sowie Teile der Erstunterzeichnerinnen und Erstunterzeichner für einen anfänglichen Gedankenaustausch zusammen. Alle Interessierten sind eingeladen mitzumachen! „Wir brauchen Alternativen zum jetzigen Verkehrssystem“ so Rainer Pfaff. „Die Lösung kann aber nicht lauten, ein gutes Verkehrsmittel, auf das viele Menschen tagtäglich angewiesen sind, unbrauchbar zu machen, ohne den Menschen funktionierende Alternativen an die Hand zu geben. Deshalb brauchen wir eine Mobilitätswende in Bamberg, die alle mitnimmt und niemanden zurücklässt.“ Zeitgleich mit der Veranstaltung im Café Krackhardt gehen die Homepage bamberg-gemeinsam-mobil.info sowie die Sozialen Medien ( www.facebook.com/Bamberg.Gemeinsam.Mobil/ , www.instagram.com/bamberg.gemeinsam.mobil/ ) online.

Florian Köhn: „Wir würden uns freuen, wenn wir möglichst viele Bambergerinnen und Bamberger – und auch Pendlerinnen und Pendler, die von dieser Problematik in Bamberg betroffen sind – als Unterstützerinnen und Unterstützer gewinnen können. Aus diesem Grund schon jetzt einen ganz herzlichen Dank an unsere Erstunterzeichnerinnen und Erstunterzeichner. Nur gemeinsam schaffen wir das Beste für unsere schöne Domstadt.“

Bamberg.Gemeinsam.Mobil Grundsatzpapier zum Herunterladen (PDF, 70KB)