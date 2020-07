Stadtführung in Erlangen am Sonntag: „Bronzene Riesen im Burgberggarten“ – Der Heinrich-Kirchner-Skulpturengarten

Mit 19 großformatigen Bronzeplastiken ist der Garten am Südhang des Erlanger Burgbergs als einziger Skulpturengarten seiner Art dem Werk eines einzigen Künstlers gewidmet: dem Erlanger Bildhauer Heinrich Kirchner. Bei dieser Spezialführung erfahren die Teilnehmer Interessantes zur Bedeutung der einzelnen Figuren und zur Geschichte des Gartens an sich. Bereits seit 1982 bietet ein ehemaliger Villen-und Obstgarten den perfekten Standort für die besonderen Werke. Der Mensch und die Natur im Bezug zum Göttlichen standen für Kirchner im Mittelpunkt seiner Kunst.Zudem bietet sich vom Burgberg aus ein wunderbarer Blick über die Hugenottenstadt. Um den Kontakt zwischen den Stadtführern und den Teilnehmern so gering wie möglich zu halten, ist ein vorheriger Ticketerwerb entweder direkt in der Tourist-Information Erlangen (Goethestraße21a, 91054 Erlangen; Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr) oder per Versand über ein Onlinebuchungsformular (www.erlangen.info) zwingend erforderlich. Pro Führung ist die Teilnehmerzahl auf 15 Personen beschränkt. Generell herrscht keine Maskenpflicht, doch müssen die Teilnehmer eine Mund-Nasen-Bedeckung mitbringen, da bei manchen Führungen Stationen innerhalb eines Gebäudes gemacht werden oder die Mindestabstände nicht eingehalten werden können.

Infos und Preise

Die Führung kostet 8,00 EUR für Erwachsene, Kinder bis 12 Jahre zahlen 3,00 EUR. Eine Teilnahme ist ausschließlich nach Voranmeldung in der Tourist-Information Erlangen möglich, Tickets können nicht direkt beim Stadtführer erworben werden. Treffpunkt der Führung: Sonntag, der 05.07.2020 um 15 Uhr,am unteren Eingang des Skulpturengartens, nähe Musikinstituts, Rathsberger Straße 1.

Der Erlanger Tourismus und Marketing Verein ETM

Der Erlanger Tourismus und Marketing Verein e. V. vereint seit 1950 die touristischen Leistungsträger der Medizin-und Universitätsstadt Erlangen und fördert die Wirtschaft und den Tourismus. Speziell für das Stadtmarketing wurde 1997 die Abteilung City-Management etabliert, die im Interesse der Einzelhändler aktiv ist und die Einkaufsstadt Erlangen vermarktet. Seit 2014 ergänzt das Erlanger Tagungsbüro als dritte Säule des ETM das Portfolio. Die Servicestelle unterstützt unverbindlich und kostenfrei Veranstaltungsplaner bei der Organisation von Kongressen, Tagungen und Events. Als Unternehmensstandort von Siemens und innovativer Unternehmen der Medizintechnik genießt der Wirtschaftsstandort Erlangen internationales Ansehen. Die dynamisch wachsende mittelfränkische Fahrradstadt hat aktuell circa 111.000 Einwohner, davon rund 40.000 Studenten an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Die über 1.000-jährige Hugenottenstadt bietet Bürgern und Touristen eine Vielfalt an Kunst, Kultur und Veranstaltungen, wie den Internationalen Comic Salon, das Poetenfest oder das Internationale Figurentheater-Festival