Ebermannstadt: Volxmusigg 3000 – Forchheimer Musikwoche, Magische Musikschätze entdecken & kräftig aufpolieren

Entdecke die Magie traditioneller Musik aus Franken und anderen schönen Ländern und mach was Neues draus! Verliere alle Hemmungen vor Fehlern beim Musizieren und erkunde die Welt deiner Möglichkeiten! Eingeladen sind alle, die ein Instrument spielen können und Lust haben, gemeinsam mit anderen Musik zu machen, sich spielerisch auszuprobieren und der Kreativität eine Chance zu geben. Das Referententeam: David Saam (Kellerkommando), Res Richter (Boxgalopp), Florian Ebert (häisd‘n‘däisd vomm mee) und Simon Schorndanner (Gankino Circus). Musiziert wird viel in Kleingruppen (indoor+outdoor), gesungen in großer Runde (möglichst draußen, mit Abstand). Familien sind herzlich willkommen. Daneben gibt es verschiedene Workshops voraussichtlich zu den Themen: Freie Improvisation, Folkmusik & Klezmer, Texte schreiben, Harmonieinstrumente: Rhythmus und Groove, Böhmische Blasmusik. Ein Hygienekonzept gilt während dieser Zeit. Ziel: Alle gehen glücklich und inspiriert heim, weil sie viel Freude beim musikalischen und kreativen Miteinander hatten. In Kooperation mit der KEB Forchheim. Anmeldung: bis 31.07.2020

Die Kosten betragen 483,00 € pro Erw., 333,00 € pro jung. Erw. (14-25 J), 183,00 € für 1. Kind und Gastkind, 123,00 € für weiteres Kind der Familie, die Gebühren enthalten die Kurskosten, Übernachtung und Vollverpflegung in Bio-Qualität (EG-Kontrollnummer DE-ÖKO-006).

Nähere Informationen unter: Katholische Landvolkshochschule Feuerstein, 91320 Ebermannstadt, Tel. 09194 73630 oder e-Mail: zentrale@klvhs-feuerstein.de.