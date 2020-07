Bayreuther Festspielsommer mit zusätzlichem kulturellen Veranstaltungsangebot

Bayreuth Summertime. Kultur. Genuss. Leben

Der Bayreuther Festspielsommer findet 2020 erstmalig unter dem Titel „Bayreuth Summertime. Kultur. Genuss. Leben“ statt. Die Stadt Bayreuth baut damit ihr kulturelles Veranstaltungsangebot, das in den Sommermonaten stattfindet, deutlich aus. Zusätzlich zu den Bayreuther Festspielen, die 2020 aufgrund des Verbots von Großveranstaltungen ausfallen müssen, wird mit „Bayreuth Summertime“ an einer Vielzahl von attraktiven Veranstaltungsorten ein hochwertiges kulturelles Angebot geschaffen, das einen ganzheitlichen Kunstgenuss ermöglicht. Im Sommer 2020 werden die Formate dabei an die aktuelle Sondersituation angepasst stattfinden.

Im Programm „Bayreuth Summertime Klassik“ werden etwa passend zum Beethovenjahr alle Streichquartette des ebenso genialen wie revolutionären Komponisten in Bayreuth zu hören sein oder im Rahmen des Bayreuth Baroque Opera Festival rund um das Markgräfliche Opernhaus barocke Opern und Vokalmusik. In der Reihe werden außerdem Workshops und eine Vielzahl an Konzerten in Kooperation mit diversen Institutionen die Stadt für Liebhaber der klassischen Musik zum Klingen bringen. Die „Jazz Summertime“ holt spannenden zeitgenössischen Jazz nach Bayreuth und auch im Bereich der Pop- und Rockmusik wird Bayreuth im Sommer präsent sein. Ein wesentlicher Ankerpunkt wird hier die Seebühne in der Wilhelminenaue sein.

„Bayreuth Summertime“ bietet auch jenseits der Musik ein breites Spektrum an Kunst an: Theater, Literatur, Ausstellungen, Theaterworkshops für Kinder und Erwachsene sowie Vorträge komplettieren den Festspielsommer. Auch ein regionales, kulinarisches Angebot wird wesentlicher Bestandteil von „Bayreuth Summertime“ sein. Getragen wird „Bayreuth Summertime“ insbesondere von einem breiten Spektrum an Veranstaltungen, das durch freie und private Kulturveranstalter realisiert wird.

Die Veranstalter des Festspielsommers „Bayreuth Summertime“ reagieren dabei sensibel auf die Sondersituation durch die Covid-19-Pandemie. Benedikt Stegmayer, Referent für Kultur und Tourismus, erklärt dazu: „Unser erklärtes Ziel für 2020 ist es, auch in diesen Zeiten einen unbeschwerten Kunstgenuss zu ermöglichen. Deshalb wird es 2020 anstelle von Großprojekten viele kleine Veranstaltungsformate geben und deshalb werden viele Angebote im Freien stattfinden. Es ist unser Anspruch, auch jenseits von Verordnungen verantwortungsvoll und mit der gebotenen Vorsicht unser Programm umzusetzen. Alle Veranstalter in Bayreuth wollen den verständlichen Wunsch der Menschen erfüllen, wieder Kunst genießen zu können. Wir werden dies aber nicht um jeden Preis tun. Unser Anspruch ist es, dass all unsere Besucherinnen und Besucher mit einem guten Gefühl kommen können, die größeren Projekte gibt es dann im nächsten Festspielsommer, bei ‚Bayreuth Summertime 2021‘.“

Das genaue Programm und weitere Informationen zu „Bayreuth Summertime“ finden Interessierte unter summertime.bayreuth.de.