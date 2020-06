Endlich wieder Vorlesestunden im Bayreuther RW21

Die Vorlesestunden der Stadtbibliothek Bayreuth für Kinder ab vier Jahren finden im Juli endlich wieder statt – und zwar in der Black Box des RW21. Los geht’s am Samstag, 4. Juli, um 11 Uhr. Die ehrenamtlichen Lesepatinnen und Lesepaten der Stadtbibliothek lesen interessante, lustige und spannende Geschichten vor. Der Eintritt ist frei. Weitere Termine im Juli sind am Samstag, 11., 18. und 25. Juli, jeweils um 11 Uhr, sowie am Mittwoch, 8., 15., 22. und 29. Juli, jeweils um 15 Uhr. Wegen der begrenzten Platzanzahl wird um Anmeldung unter Telefon 0921 507038-30 oder per E-Mail an stadtbibliothek@stadt.bayreuth.de bis spätestens einen Tag vor der jeweiligen Vorlesestunde gebeten. Bei freien Plätzen haben auch Kurzentschlossene noch die Möglichkeit teilzunehmen. Voraussetzung ist, sich in die Teilnehmerliste direkt am Eingang der Black Box einzutragen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist vorgeschrieben.