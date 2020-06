Andreas Kunz ist neuer Präsident des Rotary-Club Kulmbach

Die Präsidiumsübergabe des Rotary Club Kulmbach wird wohl in die Clubgeschichte eingehen. Seit der Gründung 1966 ist der turnusgemäße Präsidentenwechsel der jährliche Höhepunkt des rotarischen Jahres mit einer Vielzahl an Gästen. Die diesjährige Übergabe am 24.06.2020 von Holger Riegg auf den neuen Präsidenten Andreas Kunz musste sich mit einer Handvoll Gästen begnügen um den geltenden Hygienestandards gerecht zu werden. Kunz ist damit der 55. Präsident des Kulmbacher Serviceclubs.

Hybridmeeting als Alternative

Riegg blickt in seinen Abschiedsworten auf ein ereignisreiches Jahr mit vielen neuen Herausforderungen zurück. Einen ausführlichen Rückblick gab es bereits im Vorab via Webmeeting, so dass die Abschiedsrede ungewohnt kurz ausfiel. Er regt an auch in Zukunft die Wahl zwischen physischer Präsenz und Teilnahme via Web zu lassen um so möglichst vielen Mitgliedern die Teilnahme zu ermöglichen.

Entscheidungen treffen – Entscheidungen leben

Andreas Kunz nahm dankend die Clubinsignien entgegen und bedankte sich bei Holger Riegg und dem Club für das in ihn gesetzte Vertrauen. Seit über 15 Jahren Rotarier sei es nun an der Zeit dem Club etwas zurückzugeben. Er bedauert, dass die Übergabe nur im kleinsten Kreis stattfinden kann, freut sich aber auf die kommenden Monate in denen hoffentlich wieder stückchenweise Normalität einkehren wird und auch wieder Präsenzmeetings – wenn auch in eingeschränkter Form – stattfinden können. Sein Optimismus für das kommende Jahr zeigt sich in seinem Jahresprogramm in dem sowohl der inzwischen schon fast legendäre Adventskalender als auch die Seniorenfahrt nicht fehlen.