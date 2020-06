Neu: „Vitamin Refresher“ bei Pink Flair in Forchheim

Aktuelles bei Pink Flair

Auch wir bleiben leider nicht verschont von den vielen Preiserhöhungen bei unseren Materialien bzw. Strom/Wasserkosten. Deswegen erhöhen wir zum 01.Juli 2020 unsere Preise. In Facebook und im Whatsapp-Status haben wir unsere neuen Preise schon veröffentlicht. Ab Juli 2020 haben wir auch wieder eine neue Preisliste an der Kasse für Sie bereit gelegt.

Sie sind mit Ihren Augenbrauen unzufrieden?

Sie möchten aber kein Permanent Make-Up und kein Microblading? Augenbrauen färben ist auch nicht wirklich zufriedenstellend? Wir haben für Sie die Lösung. Wir bieten ab sofort Henna Brows an. Bei dieser Methode können wir die Form und die Farben bestimmen. Die Henna Farbe wird nicht nur auf die Haare (wie beim färben) aufgetragen sondern auch die Haut wird mit eingefärbt. Es kommt immer auf Ihre Haut an, aber normalerweise hält es ca. 2 bis 3 Wochen. Die Behandlung kostet 39 Euro.

Vitamin Refresher

Der Sommer soll dieses Jahr richtig schöne warme Temperaturen bringen. Wir haben in der Kosmetikkabine die richtige Behandlung für Sie. Wir haben ein kühlendes Feuchtigkeitstreatment, das es in sich hat. Wir werden Ihre Haut mit Cranberry und Mango verwöhnen. Genauso werden wir mit einer kühlenden Maske Ihr Gesicht verwöhnen. Natürlich werden wir auch an die Augenpartie denken. Diese werden in dieser Behandlung mit Massagekugeln verwöhnt. Und bei der Abschlusspflege verwöhnen wir Ihre Haut mit Orangecreme. Die Behandlung dauert ca. 75 Minuten und kostet im Juli nur 90,00 Euro.

Neuer Service

Ab August wird es einen Samstag im Monat geben, an dem Sie mit Ihrem Lieblingsmenschen gleichzeitig in einem Behandlungsraum eine 45 minütige Massage genießen können. Es wird nur sehr wenige Termine geben. Falls Sie Interesse haben, sprechen Sie uns doch einfach bei Ihrem nächsten Behandlungstermin an und wir erzählen Ihnen mehr davon.

So jetzt wünsche ich Ihnen schöne Sommertage. Genießen Sie das Wetter, aber denken Sie an den richtigen Sonnenschutz.

Bis bald! Wir freuen uns auf Sie!

PINK flair

Miriam Städtler

Inhaberin

