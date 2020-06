MdL Gudrun Brendel-Fischer: „Fördermittel der Bayerischen Landesstiftung für Objekte im Landkreis Bayreuth“

Die Bayreuther CSU-Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer freut sich, dass der Stiftungsrats der Bayerischen Landesstiftung bei der Sitzung in dieser Woche über zwei Anträge im Landkreis Bayreuth positiv entschieden hat. So erhält die Katholische Kirchenstiftung St. Johannes der Täufer zur Instandsetzung der Stadtkapelle St. Michael und St. Laurentius in Waischenfeld den beantragten Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro in vollem Umfang. Auch einem privaten Antragsteller wurden für Notsicherungsmaßnahmen an einem Baudenkmal in Pottenstein die beantragten Mittel in Höhe von 6.550 Euro bewilligt. Den Gebäuden wurde vom Fachressort eine überregionale Bedeutung beigemessen und somit die Anträge befürwortet.