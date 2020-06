Blick über den Zaun: „Gottesdienst in Wanderschuhen“ in Schlüsselfeld

Herzliche Einladung zum Gottesdienst in Wanderschuhen und den Impulsen auf dem Weg!

SAMSTAG, 27. JUNI 2020, 16:00 UHR

Start ist am Parkplatz am Sportplatz in Schlüsselfeld. Hier geht jeder individuell los und findet am Weg schon den ein oder anderen Impuls. Ganz frei damit umgehen; wenn ein Impuls, ein Thema gerade nicht passt, dann einfach auslassen und beim nächsten schauen, ob es passt oder nicht.

Andacht an der Schutzhütte Walderlebnispfad Grabengrund

Wir laden besonders Familien und aktive, fitte Menschen ein zu einem Gottesdienst der besonderen Art. Wir legen ab 14:30 Uhr auf dem Rundwanderweg am Grabengrund an signifikanten Stellen kurze Impulse aus.

Die reine Laufzeit ab Parkplatz beträgt ca. 35 Minuten, mit Stationen ca. 1,5 Stunden.

Wer mag kann den kompletten Weg ablaufen und wir werden mit einer kleinen Andacht in der Schutzhütte um 16.00 Uhr enden.

Gerne können wir dann in dem nötigen Schutzabstand noch verweilen und ein selbst mitgebrachtes Picknick verzehren. Der Parkplatz zum individuellen Loslaufen ist am Sportplatz/Stadthalle in Schlüsselfeld. Weitere Infos zum genauen Wegverlauf auch

auf der Homepage und über FB . Bei starkem Regen fällt die Veranstaltung aus.

Eine kurze Anmeldung im Pfarrbüro unter 09552 921212 ist erwünscht – auch kurzfristig am Anrufbeantworter möglich.