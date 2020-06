Erneut hervorragende Ergebnisse für die Universität Bayreuth bei den THE- und QS-Young University Rankings

Die Universität Bayreuth hat sich in weiteren internationalen Rankings im vorderen Feld fest etabliert: Sowohl im QS- als auch im THE Ranking der jungen Universitäten unter 50 Jahren werden ihr sehr gute Erfolge in Forschung und Lehre bescheinigt. Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler gratuliert der Universität Bayreuth zu ihrem guten Ergebnis.

Im aktuellen QS-Ranking „Top 50 under 50“ ist die Universität Bayreuth eine Stufe aufgestiegen und befindet sich nun in der Ranggruppe 81-90. Insgesamt wurden 150 internationale Universitäten in dem Ranking bewertet. Dieses „Young University Ranking“ leitet sich ab aus dem kürzlich veröffentlichten QS World University Ranking, in dem die Universität Bayreuth bei entscheidenden Kriterien für wissenschaftliche Qualität und Internationalität deutlich über dem weltweiten Durchschnitt liegt. Das von dem Unternehmen QS Quacquarelli Symonds herausgegebene Gesamtranking hat in diesem Jahr mehr als 5.500 Universitäten und Hochschulen weltweit evaluiert. In dieser Gesamtwertung aller von QS gerankten Hochschulen zählt die Universität Bayreuth heute zu den besten zehn Prozent.

Im Times Higher Education (THE) Young University Ranking nimmt die Universität Bayreuth jetzt den 51. von 414 Plätzen ein. Das THE Young University Ranking beurteilte dieses Jahr so viele junge Universitäten wie nie, in den Jahren zuvor waren es lediglich rund 350 bzw. 250. In vier der fünf Bewertungskategorien hat sich die Universität Bayreuth 2020 deutlich verbessert: Forschung, Lehre, Drittmittel aus der Industrie und internationale Ausrichtung. Unter den zehn deutschen Universitäten, die das THE Young University Ranking 2020 listet, belegt Bayreuth in der größer gewordenen Konkurrenz Platz sechs. Das THE-Ranking ist einer der führenden weltweiten Hochschulvergleiche. Die Kriterien und Verfahren sind auf die Vielfalt der weltweiten Hochschullandschaft zugeschnitten und werden stetig weiterentwickelt.

„Der Wettbewerb wird härter, das steht außer Frage“, kommentiert Prof. Dr. Stefan Leible, Präsident der Universität Bayreuth. „Ich bin stolz, dass wir – Forschende, Lehrende und Studierende – den Wettbewerb nicht scheuen müssen und uns erneut auf den oberen Plätzen wiederfinden.“ Besonders für internationale Studierende sind diese Rankings bei der Wahl des Studienorts ausschlaggebend. „Mit unserem Einstieg in die edX-Plattform für weltweit zugängliche Online-Kurse werden wir auch durch gute Ranking Plätze noch besser sichtbar.“

Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler gratuliert der Universität Bayreuth zu ihrem guten Ergebnis: „Die Universität Bayreuth ist nicht nur ein wertvoller Impulsgeber für Wissenschaft und Wirtschaft in ihrer Region. Ihr gutes Abschneiden beim Young University Ranking 2020 und ihre Verbesserung gleich in vier von fünf Bewertungskategorien zeigt, dass sie auf nationalem wie auch internationalem Niveau im Wissenschaftsbereich einen exzellenten Ruf genießt und damit auch ein attraktiver Studienort für Studentinnen und Studenten aus dem In- und Ausland ist.“