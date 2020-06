Info-Café in der Bamberger Gärtnerstadt

Am Samstag, 27. Juni lädt die Projektwerkstatt „Vom Acker auf den Teller“ von BUND Naturschutz und Solawi (Solidarische Landwirtschaft) zum ersten Bamberger Gardening-Café ein. Bei Kaffeespezialitäten und leckerem Kuchen gibt es die Möglichkeit, sich über die Bamberger Urban-Gardening-Aktivitäten zu informieren und sich davon inspirieren zu lassen. Das Café öffnet seine Pforten von 14 bis 17 Uhr in der Kulturgärtnerei an der Ecke Färbergasse/Mittelstraße inBamberg. Es besteht an dem Nachmittag auch Gelegenheit, den Gemeinschaftsgarten sowie den Welterbegarten in der Heiliggrabstraße zu besichtigen.