Bamberger Diplom-Historiker hilft Schülern mit dem „Latein-TÜV“ nach Corona durchzustarten

Sprachenspezialist Erwin Sternadl testet mit Fragebogen Latein-Kenntnisse

Seit 30 Jahren erteilt der Bamberger Diplom-Historiker Erwin Sternadl Schülern am Telefon Nachhilfe-Unterricht in Latein. Oftmals kontaktieren ihn verzweifelte Eltern, deren Kinder in der Sprache Ciceros und Cäsars massive Lern-Probleme haben und akut versetzungsgefährdet sind.

Um den Wissensstand der Schüler nach der Corona-Krise zu ermitteln, hat Erwin Sternadl einen „Latein-TÜV“ entwickelt, mit dem er den aktuellen Leistungsstand der Jungen und Mädchen begutachtet und prüft. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Wortschatz, Grammatik-Kenntnissen, dem Textverständnis, der angewandte Arbeitsweise und der Lernmotivation. Die Schüler erhalten Tipps, Lernhilfen und Lernstrategien, basierend auf neuen pädagogischen Methoden, wie sie sich im Fach Latein verbessern können. Zusätzlich findet der Unterricht am Telefon statt.

Die Erfolge sind enorm. „Bei mir läuft der Unterricht über Telefon und Unterlagen. Manche betreue ich auch vor Ort. Im Schnitt verbessern sich die Schüler um zwei bis drei Notenstufen. Ich hatte auch schon etliche Fälle, bei denen sich die Teilnehmer von einer 6 auf eine 1 verbessert haben“, so Sternadl. Derartige Erfolge führt er vor allem auf seine unkonventionellen Lehrmethoden zurück. „Die Schüler sollen bei mir Spaß haben. Deshalb übersetzen wir beispielsweise lateinische Texte, die Themen wie Fußball-Spiele, Harry Potter oder den ‚Herrn der Ringe‘ behandeln.“

Am Ende seines Unterrichts und nach einer erneuten „Latein-TÜV“-Prüfung erhalten die Schüler dann auch eine entsprechende Plakette. „Das ist ein sichtbarer Erfolg und gibt den Latein-Schülern zusätzliches Selbstbewusstsein“, sagt der Diplom-Historiker. Gerade in der Zeit nach Corona sieht der Sprachspezialist eine große Herausforderung für viele Schüler. „Aus Gesprächen mit Bekannten weiß ich, dass viele Schüler die Zeit nicht genutzt haben. Es sind enorme Lern-Defizite entstanden. Jetzt müssen sie den Stoff nachholen, ohne zu wissen, wie ihr Kenntnisstand ist.“ Gerade dafür biete sich der „Latein-TÜV“ an. Und im Notfall hilft Erwin Sternadl mit seinem unkonventionellen Latein-Unterricht am Telefon.

Weitere Infos zum „Latein-TÜV“ gibt es telefonisch unter 0951/20 36 68 sowie online auf www.sternadl.de und www.sternadl.de/latein-tuev.