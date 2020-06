LOCKERspiele Studiobühne Bayreuth 2020

Jetzt ist Theater wieder erlaubt! Die FESTspiele fallen zwar aus, aber die Studiobühne nutzt die Chance der Lockerungen und veranstaltet in diesem besonderen Sommer die „LOCKERspiele 2020“! Natürlich unter strenger Einhaltung der vorgeschriebenen Abstandsregelungen und mit einem durchdachten Hygienekonzept. Und das alles an einem neuen Spielort: der kleinen romantischen Bühne am Wasserturm in der Eremitage in Bayreuth.

„LOCKERspiele 2020“ sind eine bunte Szenenfolge der weltgrößten Theaterautoren: Nach dem „Vorspiel auf dem Theater“ aus dem „Faust“ tauchen wir ein in die skurrile Welt des von uns sehr verehrten Komikerpaares Karl Valentin und Liesl Karlstadt. Es gibt eine Wiederbegegnung mit den beiden Clowns aus „Hamlet“, dem Narren aus „Wie es euch gefällt“, mit Macbeth und Don Juan und Sganarelle.

Spieldauer 60 Minuten. Keine Pause.

Premiere: 18. Juli 2020 um 20.00 Uhr auf der Bühne am Wasserturm / Eremitage

