Nach Corona-Pause: Gößweinstein bietet wieder Basilikaführungen mit Orgelspiel an

Gößweinstein – Nach monatelanger Zwangspause wegen der Corona-Beschränkungen bietet der Markt Gößweinstein wieder seine wöchentlichen Basilikaführungenan. Die bei den Gästen sehr beliebte Veranstaltung,deren krönender Abschluss ein kleines Orgelkonzert mit dem ehemaligen Regionalkantor Georg Schäffner ist, findet erstmals wieder am 26. Juni statt. „Mit der Basilikaführung kehrt nun ein weiteres Stück Normalität in den touristischen Alltag Gößweinsteins zurück“, freut sich das Team der Tourist-Info. Wer teilnehmen möchte, muss sich zuvor in der Tourist-Info anmelden, da die Zahl der zugelassenen Besucher aktuell noch begrenzt ist. Die Kosten für die Besichtigung betragen pro Person 6 € sowie 5 € bei Vorlage der Gößweinstein-KurKarte. Start ist um 10.30 Uhr. Die Führungen dauern jeweils etwa 75 Minuten inklusive Orgelspiel.Alle weiteren Termine und Infos gibt es auf der Internetseite der Tourist-Info unter www.ferienzentrum-goessweinstein.de. Rückfragen bitte an die Tourist-Info unter Telefon 09242 456 oder per Mail an info@goessweinstein.de